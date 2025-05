Startseite Nachlese: Vortragsveranstaltung Restless Legs Syndom Friedberg Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-21 10:46. Nachlese zur Vortragsveranstaltung der Restless Legs Selbsthilfegruppe Wetterau in Friedberg Die Restless-Legs-Selbsthilfegruppe Wetterau der Deutschen Restless Legs Vereinigung e.V. lud am Donnerstag, den 15. Mai 2025, zu einem inspirierenden und interaktiven Impulsvortrag ein. Unter dem Titel "_Was würde dein Körper sagen, wenn er sprechen könnte?_" referierte Frau_ _Samira Peseschkian vor rund 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im ZukunftsRaum in Friedberg über den Umgang mit chronischen Erkrankungen. Nach der Begrüßung durch Gruppen-Initiatorin Michaela Klingenhöfer stellte Philipp Linde - Kooperationspartner der Stadt Friedberg und Betreiber des ZukunftsRaums - zunächst die Nutzungsmöglichkeiten des ZukunftsRaums Friedberg vor. Anschließend nahm Frau Peseschkian, selbst Ärztin und zugleich chronische erkrankt, das Publikum mit auf eine persönliche Gesundheitsreise. Sie beleuchtete die psychischen und körperlichen Herausforderungen chronischer Erkrankungen und zeigte Wege auf, die persönliche Resilienz zu stärken. Ein zentraler Aspekt ihres Vortrags war die Betrachtung chronischer Erkrankungen als "Rudeltier", das nicht allein erscheint, sondern oft zahlreiche Begleiterscheinungen wie Angst, Schmerzgedächtnis und Ungewissheit mit sich bringt. Diese können zunächst nebensächlich wirken, gewinnen jedoch mit der Zeit an Einfluss und bestimmen zunehmend das Leben der Betroffenen. Im interaktiven Teil des Vortrags wurden die Teilnehmer dazu ermutigt, die Signale ihres Körpers zu erkennen und ihre Erkrankung besser zu verstehen - mit besonderem Fokus auf die spezifischen Symptome des Restless Legs Syndroms (RLS). Zum Abschluss des Abends fand eine Fragerunde statt, in der die Anwesenden ihre persönlichen Anliegen und Gedanken austauschen konnten. Als Dank überreichte Frau Klingenhöfer Blumen und Informationsmaterial an die Referentin. Besonders erfreulich war die große Wertschätzung für den Vortrag, die sich auch in zahlreichen positiven Rückmeldungen spiegelte. Frau Peseschkian überzeugte nicht nur durch ihre medizinische Expertise, sondern auch durch ihre Tätigkeit als Autorin - ihr Buch, aus dem sie einige Zitate präsentierte, stand am Abend ebenfalls zum Verkauf bereit. Die Veranstaltung verdeutlichte eindrucksvoll, wie Betroffene und Angehörige Wege finden können, mit chronischen Erkrankungen umzugehen und bot eine wertvolle Plattform für den gemeinsamen Austausch über Therapieansätze, medizinische Erfahrungen und individuelle Bewältigungsstrategien. Weitere Informationen zur Restless-Legs-Selbsthilfegruppe Wetterau sowie zu kommenden Veranstaltungen sind auf der Website der Selbsthilfegruppe Wetterau abrufbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

email : info@restless-legs.org Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an. Pressekontakt: RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

