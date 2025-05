Startseite Gesichtspflege für Männer ohne Kosmetik-Klischees Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-21 10:40. Hautpflege ohne Schnickschnack - aber mit Wirkung. THE 3 DROPS aus Berlin bietet Männern eine ehrliche, vegane Lösung für gepflegte Haut, ohne aufwendige Routinen. Ein Statement. Immer mehr Männer legen Wert auf ein gepflegtes Auftreten - aber viele fühlen sich von klassischer Kosmetik nicht angesprochen. Zu bunt, zu kompliziert, zu viele leere Versprechen. Genau hier setzt das Berliner Start-up THE 3 DROPS an: mit einem Gesichtsöl, das auf alles Überflüssige verzichtet - und dabei maximale Wirkung zeigt. Weniger ist mehr. Wirklich.

Nur sechs sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe - pflanzlich, vegan und in Deutschland hergestellt. THE 3 DROPS verzichtet bewusst auf Füllstoffe, Wasser, Silikone oder Mikroplastik. Das Ergebnis: ein schnell einziehendes Öl, das die Hautbarriere stärkt, Feuchtigkeit bewahrt und das Hautbild sichtbar verbessert. Ohne fettige Rückstände, ohne übertriebene Claims. Für Männer, die keine Kosmetik brauchen - aber Wirkung.

"Ich wollte kein weiteres Produkt im Bad stehen haben. Ich wollte eine Lösung, die einfach funktioniert", sagt Gründer Conny Warmuth. Aus dieser Idee entstand THE 3 DROPS - eine minimalistische Pflegelinie für Männer, die Klarheit, Nachhaltigkeit und Qualität zu schätzen wissen. Luxus mit Haltung.

Ja - das Produkt ist nicht für jeden. Es gibt günstigere Alternativen. Doch für Männer, die bewusst einkaufen, auf ihre Haut achten und der Umwelt nicht schaden wollen, ist THE 3 DROPS ein Statement. Reduziert auf das Wesentliche - aber konsequent in der Qualität. Pflege als Selbstrespekt.

THE 3 DROPS steht für eine neue Generation von Männerpflege: smart, unkompliziert und ehrlich. Für alle, die nicht viel Zeit haben - aber wissen, dass gute Pflege kein Luxus ist, sondern Verantwortung. Und für die, die bereit sind, in sich selbst zu investieren. ? Firmenbeschreibung: THE 3 DROPS GmbH ist eine Berliner Hautpflegemarke für Männer, die Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Stil legen. Das Unternehmen entwickelt luxuriöse, vegane Gesichtsöle mit minimalistischem Ansatz - für Männer, die Verantwortung für sich und die Umwelt übernehmen wollen. Wenige Produkte mit einem klaren Fokus.

? Kontakt & Links: Website: www.the3drops.com

Instagram: @the3drops.menskincare

