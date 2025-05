Startseite SAS: Unreal Engine macht "digitale Zwillinge" fotorealistisch Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2025-05-21 09:58. Heidelberg, 21. Mai 2025 - "Fortnite" meets Fabrikhalle: Der Analytics-Pionier SAS setzt jetzt auf die Unreal Engine von Epic Games, um die Vorgänge in Produktionsanlagen, aber auch in Werkstätten oder Kliniken fotorealistisch zu simulieren. Damit können Unternehmen lebensechte "digitale Zwillinge" erstellen und zum Beispiel in Echtzeit Herstellungsprozesse testen, überwachen und optimieren, ohne in den laufenden Betrieb eingreifen zu müssen. Dazu kombinieren die beiden Hersteller die 3D-Visualisierungen der Unreal Engine mit der Datenauswertung in SAS Viya. Video

