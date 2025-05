Startseite Knürr GmbH und Barco präsentieren integrierte Leitstellenlösungen auf der Critical Communications World 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-21 09:01. Auf der Critical Communications World 2025 (Brüssel, Belgien - 17.-19. Juni 2025) präsentieren Knürr GmbH und Barco gemeinsam ihre Leitstellenlösungen Gemeinsamer Messeauftritt für sicherheitskritische Umgebungen Die Knürr GmbH und Barco Control Rooms stellen auf der Critical Communications World (CCW) 2025 sowie den ASTRID User Days ihre integrierten Lösungen für moderne Leitstellen vor. Die Präsentation erfolgt am Stand B121 in der Brussels Expo - direkt neben Theater A, dem Austragungsort mehrerer Fachvorträge von ASTRID. Perfekte Integration aus Ergonomie und Visualisierung Die Zusammenarbeit beider Unternehmen verbindet zwei Schlüsselkompetenzen: Knürr GmbH - Spezialist für ergonomische, modulare Arbeitsplatzlösungen für Leitstellen, Kommandozentralen und Einsatzleitstellen im 24/7-Betrieb. Barco Control Rooms - Marktführer für hochauflösende Visualisierungssysteme (z.?B. Barco UniSee II) und intuitive Steuerungsplattformen (Barco CTRL). Gemeinsam schaffen Knürr und Barco ganzheitliche, vernetzte Leitstellenumgebungen für die Bereiche öffentliche Sicherheit, Krisenmanagement, kritische Infrastrukturen und Luftfahrt. Messe-Highlights am Stand B121 Knürr Customized ASTRID Control Room Console

Speziell entwickelte, ergonomisch optimierte Konsole für ASTRID-Anforderungen. ASTRID ist das staatliche belgische Kommunikationsnetz für Einsatz- und Sicherheitskräfte. Barco CTRL

Zentrale Plattform zur Überwachung und Steuerung von Leitstellenprozessen. Barco UniSee II

Rahmenloses LCD-Videowandsystem mit exzellenter Bildqualität und hoher Zuverlässigkeit. Zitat von Tim Holzapfel, CEO Knürr GmbH "Durch die Verbindung von ergonomischem Arbeitsplatzdesign mit modernster Visualisierungs- und Workflow-Technologie wollen wir Leitstellenumgebungen schaffen, die schnelle und sichere Entscheidungen ermöglichen. Die Kooperation mit Barco unterstreicht unseren gemeinsamen Anspruch an Innovation und Betriebssicherheit." Warum ein integrierter Ansatz entscheidend ist: Aspekt: ................................................ Vorteil: Nahtlose Integration..........Verbindung von Arbeitsplatzinfrastruktur und Visualisierungstechnologie Optimierte Entscheidungen...Verbesserte Lageerkennung durch intuitive Bedienung und HD Displays Zuverlässigkeit rund um die Uhr....24/7-Systemverfügbarkeit, Bedienkomfort und Betriebssicherheit Langjährige Erfahrung. ..............Zwei etablierte Anbieter mit tiefgreifender Branchenkompetenz Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Knürr GmbH

Frau Carolin Richter

Mariakirchener Str. 38

94424 Arnstorf

Deutschland fon ..: 0 160 7267385

web ..: https://www.knuerr.com/de

email : carolin.richter@knuerr.com Die Knürr GmbH mit Sitz in Deutschland entwickelt und produziert ergonomische Leitstellenlösungen für kritische Umgebungen. Als Partner von Behörden, Luftfahrtunternehmen und Betreibern kritischer Infrastrukturen steht Knürr für Qualität, Modularität und Funktionalität im Dauereinsatz. Barco ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Belgien. Im Bereich Leitstellenlösungen bietet Barco fortschrittlichste Videowände, Steuerungssoftware und Visualisierungslösungen - entwickelt für höchste Ansprüche in sicherheitskritischen Anwendungen. Pressekontakt: Knürr GmbH

Frau Carolin Richter

Mariakirchener Str. 38

94424 Arnstorf fon ..: 0 160 7267385

web ..: https://www.knuerr.com/de

email : carolin.richter@knuerr.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten