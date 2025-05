Startseite DAM DAY 2025: Die Fachtagung für Digital Asset Management Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-21 07:45. Veranstaltung DAM DAY 2025: Die Fachtagung für Digital Asset Management findet am 15. September 2025 im Silicium Hotel in Höhr-Grenzhausen sowie online statt. Der DAM DAY 2025, die zentrale Fachveranstaltung für Digital Asset Management (DAM), findet am 15. September 2025 im Silicium Hotel in Höhr-Grenzhausen sowie online statt. Die Veranstaltung richtet sich an IT-Entscheider:innen, Marketing- und Content-Expert:innen sowie Unternehmen, die ihre digitalen Inhalte effizienter verwalten und nutzen möchten. Mit einem vielseitigen Programm aus Keynotes, Software-Präsentationen und Expertenvorträgen bietet der DAM DAY praxisnahe Einblicke in aktuelle Trends, Technologien und Best Practices im Digital Asset Management. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter events@poertner-consulting.de. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, sich als Aussteller oder Partner zu präsentieren. DAM DAY 2025 : Wissen, Innovation und Netzwerken Der DAM DAY 2025 bietet eine Plattform, um sich über neue Entwicklungen, Strategien und Lösungen im Bereich Digital Asset Management auszutauschen. Unternehmen profitieren von praxisnahen Einblicken und direkten Kontakten zu führenden DAM-Anbietern. Veranstaltungshighlights:

- Keynotes führender DAM-Hersteller

- Drei Software-Präsentationen zu den Themen KI, Automatisierung und Systemintegration

- Praxisorientierte Fachvorträge zu Metadatenmanagement, DAM-Strategien und Best Practices

- Interaktive Networking-Sessions mit DAM-Expert:innen

- Begleitende Ausstellung führender DAM-Anbieter und Dienstleister Datum: 15. September 2025 ab 10.00 Uhr

Ort: Silicium Hotel, Höhr-Grenzhausen & Online

Teilnahmegebühr: Vor-Ort: 329,00 EUR (inklusive Mittagessen und Getränke), Online: 179,00 EUR

Jetzt anmelden: events@poertner-consulting.de DAM-Zertifizierungen : Qualitätssicherung für Ihre DAM-Lösung Erstmals wird auf dem DAM DAY 2025 die DAM-Zertifizierung vorgestellt - eine unabhängige Bewertung von DAM-Systemen, die Unternehmen dabei unterstützt, eine fundierte Auswahl zu treffen. Warum eine DAM-Zertifizierung?

- Unabhängige Qualitätsprüfung Ihrer DAM-Lösung

- Bewertung nach etablierten Kriterien

- Transparenz und Vergleichbarkeit auf dem DAM-Markt DAM Market Navigator: Orientierung im DAM-Markt Mit der Vielzahl an DAM-Anbietern wird die richtige Auswahl immer komplexer. Der DAM Market Navigator bietet Unternehmen eine umfassende Marktübersicht über DAM-Lösungen, um die richtige Entscheidung für ihre individuellen Anforderungen zu treffen. Was bietet der DAM Market Navigator?

- Überblick über führende DAM-Anbieter

- Funktionsvergleiche und Entscheidungskriterien

- Markttrends und Innovationen DAM-Softwareauswahl: Expertenunterstützung für die richtige Entscheidung Der Weg zum richtigen DAM-System kann herausfordernd sein. pörtner consulting unterstützt Unternehmen bei der DAM-Softwareauswahl mit einer strukturierten Evaluierung und Entscheidungsfindung. Die Leistungen:

- Analyse der individuellen Anforderungen

- Auswahl der passenden Anbieter

- Begleitung des Auswahlprozesses bis zur Implementierung Mehr Informationen zur professionellen DAM-Auswahl: www.poertner-consulting.de/dam-softwareauswahl/ Aussteller und Partner gesucht! Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen als Aussteller oder Partner beim DAM DAY 2025 zu präsentieren! Führende DAM-Anbieter, Integrationspartner und Dienstleister haben die Möglichkeit, ihre Lösungen einem hochrelevanten Fachpublikum zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Interesse an einer Partnerschaft? Kontaktieren Sie pörtner consulting (events@poertner-consulting.de). Kurzbeschreibung

Der DAM DAY 2025, die zentrale Fachveranstaltung für Digital Asset Management (DAM), findet am 15. September 2025 im Silicium Hotel in Höhr-Grenzhausen sowie online statt. Die Veranstaltung richtet sich an IT-Entscheider:innen, Marketing- und Content-Expert:innen sowie Unternehmen, die ihre digitalen Inhalte effizienter verwalten und nutzen möchten. Mit einem vielseitigen Programm aus Keynotes, Software-Präsentationen und Expertenvorträgen bietet der DAM DAY praxisnahe Einblicke in aktuelle Trends, Technologien und Best Practices im Digital Asset Management.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter events@poertner-consulting.de. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, sich als Aussteller oder Partner zu präsentieren. Firmenbeschreibung

pörtner consulting ist eine führende Unternehmensberatung für Software-Auswahl, digitale Geschäftsprozesse und Strategieentwicklung. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich EDI, PIM und Digital Transformation unterstützt pörtner consulting Unternehmen bei der optimalen Auswahl und Implementierung ihrer Softwarelösungen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: pörtner consulting

Herr Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hundsangen

Deutschland fon ..: 06435 / 5480251

web ..: https://www.poertner-consulting.de/

email : ap@poertner-consulting.eu pörtner consulting ist ein führendes IT-Beratungsunternehmen, das umfassende Lösungen für die digitale Transformation bietet: Select: Expertenberatung und Tools für die Auswahl der besten Software, Technologien und Dienstleister

Transform: Strategien und Implementierungen für eine erfolgreiche digitale Transformation und Software-Einführung

Academy: Seminare und Weiterbildungen im Bereich Digital Business, IT und KI

Solutions: Entwicklung innovativer SaaS-Lösungen zur Unterstützung der digitalen Transformation

Services: Optimierung von Geschäftsprozessen und IT-Infrastrukturen durch maßgeschneiderte Beratungsdienste und Bereitstellung von Digital-Experten

Portals: Betrieb und Management von Web Portalen rund um das Thema Digital Business Pressekontakt: pörtner consulting

Herr Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hunsangen fon ..: 0170/5805472

email : ap@poertner-consulting.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten