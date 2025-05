Startseite EU AI Act: Das KI-Trainingszentrum in Lemgo startet Schulungen für Management und Mitarbeitende Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-21 07:27. Mit dem EU AI Act hat die Europäische Union neue Maßstäbe für den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz gesetzt. Lemgo, Mai 2025 - Mit dem neuen EU AI Act stellt die Europäische Union klare Regeln für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) auf. Unternehmen stehen nun vor der Herausforderung, ihre KI-Systeme rechtskonform zu betreiben und interne Prozesse anzupassen. Das KI-Trainingszentrum in Lemgo bietet ab sofort umfassende Schulungen an, um Unternehmen und deren Mitarbeitende auf die neuen regulatorischen Anforderungen vorzubereiten - online oder als Inhouse-Seminar. Hintergrund: Der EU AI Act verändert die Unternehmenspraxis Der EU AI Act ist das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung von KI-Anwendungen. Er kategorisiert KI-Systeme nach Risikoklassen und schreibt je nach Klassifikation verbindliche Auflagen vor. Unternehmen müssen künftig unter anderem sicherstellen, dass ihre KI-Systeme transparent, nachvollziehbar und sicher sind. Das betrifft insbesondere Anwendungen in Bereichen wie Personalwesen, Gesundheitsversorgung, Industrieautomatisierung oder Finanzdienstleistungen. Zielgerichtete Schulungen für verschiedene Unternehmensbereiche Das KI-Trainingszentrum in Lemgo hat ein differenziertes Seminarprogramm entwickelt, das sowohl auf die Anforderungen von Führungskräften als auch von Fachabteilungen und operativem Personal zugeschnitten ist: Management-Seminare: Überblick über die Anforderungen des EU AI Act, strategische Implikationen, Compliance-Verantwortung und organisatorische Umsetzung. Fachabteilungen und Mitarbeitende: Detaillierte Schulungen zu: Risikoklassifizierung und Systemeinordnung Dokumentations- und Transparenzpflichten Anforderungen an Datenqualität und Trainingsprozesse Umgang mit Drittanbietern und externen KI-Komponenten Flexible Formate: Online und Inhouse Die Schulungen sind modular aufgebaut und können je nach Bedarf angepasst werden. Verfügbare Formate: Live-Online-Seminare: Interaktiv, ortsunabhängig, mit Teilnahmezertifikat Inhouse-Schulungen: Direkt vor Ort im Unternehmen - ideal zur teaminternen Wissensvermittlung Blended Learning: Kombination aus Präsenz- und Online-Elementen für nachhaltigen Lernerfolg Praxisnah, rechtssicher und zukunftsorientiert Die Inhalte der Schulungen wurden von erfahrenen KI- und Rechtsexperten entwickelt. Ziel ist es, Unternehmen nicht nur über rechtliche Rahmenbedingungen zu informieren, sondern sie gezielt in die Lage zu versetzen, ihre KI-Prozesse eigenständig zu analysieren, Risiken zu identifizieren und Maßnahmen zur Einhaltung des AI Act umzusetzen. Alle Teilnehmenden erhalten umfangreiche Arbeitsmaterialien, Checklisten und Vorlagen zur sofortigen Anwendung im Unternehmen. Jetzt informieren und anmelden Unternehmen, die sich rechtzeitig auf die neuen EU-Vorgaben vorbereiten möchten, können sich ab sofort für die Schulungen anmelden oder ein individuelles Inhouse-Seminar anfragen. Kontakt:

KI-Trainingszentrum.com

Das KI-Trainingszentrum.com ist eine innovative Weiterbildungsplattform mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen und automatisierte Datenverarbeitung. Unser Ziel ist es, Unternehmen, Fachkräfte und Technologieinteressierte praxisnah auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten. Mit einem breiten Angebot an Online-Kursen, Workshops, Webinaren und Stammtischen vermitteln wir fundiertes Wissen über moderne KI-Technologien - verständlich, aktuell und direkt anwendbar. Dabei stehen sowohl technische Grundlagen als auch anwendungsorientierte Inhalte im Mittelpunkt. Unsere Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Industrie. Sie sorgen dafür, dass alle Lernformate am Puls der Zeit bleiben - für Einzelpersonen ebenso wie für Organisationen, die ihre Teams strategisch auf Künstliche Intelligenz vorbereiten wollen. KI verstehen. KI anwenden. Zukunft gestalten. - Dafür steht das KI-Trainingszentrum.com.

