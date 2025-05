Startseite digitalSIGNAGE.de: Flexible Leasing-Optionen für innovative Digital Signage Lösungen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-20 17:12. Flexible Finanzierung für innovative Bildschirmkommunikation: digitalSIGNAGE.de startet Leasing-Angebot für Unternehmen jeder Größe digitalSIGNAGE.de, einer der führenden Anbieter für Digital Signage Komplettlösungen in Deutschland, erweitert sein Serviceangebot um attraktive Leasing-Optionen. Unternehmen jeder Größe profitieren damit ab sofort von maximaler Flexibilität und Planungssicherheit bei der Einführung oder Erweiterung digitaler Bildschirmkommunikation. Digital Signage - Alles aus einer Hand digitalSIGNAGE.de steht für umfassende Lösungen: Von der individuellen Beratung und Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme begleitet das Unternehmen seine Kunden persönlich. Das Portfolio umfasst innovative Hardware wie Design Displays, Touch-Displays, Stelen, Shelf Displays, digitale Türschilder, Signage Player und Outdoor-Lösungen in Industriequalität für den 24/7-Betrieb. Im Lieferumfang ist stets die Premium Cloud CMS Software "Made in Germany" für drei Jahre enthalten - inklusive laufendem technischen Support und 3 Jahren Garantie auf die Hardware. Mehrwerte für Unternehmen Mit Digital Signage von digitalSIGNAGE.de steigern Unternehmen ihren Umsatz durch dynamische Werbeinhalte, verbessern das Kundenerlebnis mit interaktiven Lösungen und optimieren ihre Marketingmaßnahmen dank integrierter Analysefunktionen. Die zentrale Inhaltsverwaltung ermöglicht schnelle Updates und flexible Anpassungen an Zielgruppen, Tageszeiten oder Standorte. Gleichzeitig leisten die Lösungen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit durch Reduktion des Papierverbrauchs und den Einsatz energieeffizienter Technologien. Flexible Leasing-Modelle für jeden Bedarf Ab sofort können alle Produkte und Lösungen von digitalSIGNAGE.de auch im Leasing bezogen werden. Gemeinsam mit der MMV Gruppe werden individuelle Finanzierungsoptionen angeboten, die sich exakt an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Über einen Leasingrechner lassen sich unverbindlich Beispielraten berechnen. Unternehmen profitieren so von planbaren monatlichen Kosten, schonen ihre Liquidität und bleiben technologisch immer auf dem neuesten Stand. Persönliche Beratung und Full-Service Das Team von digitalSIGNAGE.de steht für persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen - telefonisch, per E-Mail oder vor Ort. Optional ist ein europaweiter Installationsservice verfügbar. Interessenten können sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen und erhalten ein individuelles Angebot, das auch die neue Leasing-Option umfasst. Für eine detaillierte Beratung steht das digitalSIGNAGE.de Team unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de gerne zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: digitalSIGNAGE.de GmbH

email : info@digitalsignage.de digitalSIGNAGE.de GmbH: Unternehmensprofil Die digitalSIGNAGE.de GmbH ist einer der führenden Anbieter im deutschen Digital Signage Markt und spezialisiert sich auf professionelle Komplettlösungen für digitale Bildschirmkommunikation. Die Produkte von digitalSIGNAGE.de werden 125.000-fach in ganz Deutschland eingesetzt und sind zuverlässige Lösungen für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, das Gesundheitswesen, den Einzelhandel und die Gastronomie. Angebot und Leistungen Das Produktportfolio von digitalSIGNAGE.de umfasst: - Hochwertige Displays und Touch-Displays

- Digital Signage Player

- Stelen und Shelf Displays

- Digitale Türschilder und Schwarze Bretter Alle Produkte sind für den 24/7-Dauerbetrieb in Industriequalität ausgelegt und werden mit einer dreijährigen Garantie ausgeliefert. Die Lösungen sind flexibel und skalierbar für unterschiedlichste Branchen und Einsatzbereiche. Cloud-Software DS Channel Das Herzstück der digitalen Lösungen bildet die cloudbasierte Software DS Channel. Mit dieser Plattform lassen sich alle Inhalte und Geräte zentral und ortsunabhängig steuern und verwalten - von kleinen Netzwerken bis hin zu große n Installationen mit vielen tausend Displays. Zu den Funktionen zählen: - Intuitive Weboberfläche zur einfachen Inhaltsverwaltung

- Zeitgesteuerte Kampagnen und dynamische Inhaltssteuerung

- Unterstützung interaktiver Touch- und Kiosk-Systeme

- Integration von IoT-Funktionen und Analyse-Tools

- Erstellung von Reports und Geräteübersichten

- Einbindung von Wetter, Social Media und QR-Codes Die Nutzung von DS Channel ist bei allen Komplettlösungen für drei Jahre inklusive, ab dem vierten Jahr fällt eine Lizenzgebühr pro Display an. Service und Support digitalSIGNAGE.de begleitet seine Kunden von der Beratung und Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme. Ein technischer Support steht über ein Ticketsystem zur Verfügung. Die Lösungen sind vielfach ausgezeichnet und in zahlreichen Branchen im Einsatz. digitalSIGNAGE.de - Ihr Partner für moderne, zuverlässige und skalierbare Digital Signage Lösungen mit der Cloud-Software DS Channel.

