Eine Schifffahrt, die ist lustig – eine Schifffahrt, die ist...

Eine Schiffsfahrt, die ist lustig, eine Schiffsfahrt, die ist …

… oder doch nicht? Im neuen Krimi am Wörthersee von Christina Jonke, eher nicht. Auf der MS Carinthia ist nämlich, wie es sich für einen Kriminalroman eben gehört, etwas passiert:

Mitten in der Schiffswallfahrt am Wörthersee wird auf der Herrentoilette des „MS Carinthia“ Lorenz Lenz tot aufgefunden. Unfall? Mord? Kommissarin Tonja Stein wollte ihrer neuen Kollegin eigentlich nur die schöne Landschaft zeigen und einen unbeschwerten Ausflug gönnen, bevor die Arbeit ruft – doch nun müssen sie gleich mit den Ermittlungen loslegen. Erschwerend kommt hinzu, dass am Schiff nicht nur brave Wallfahrer_innen sondern auch lebenshungrige Speed-Dater_innen befragt werden müssen. Schnell wird klar, dass der tote zu Lebzeiten kein Kind von Traurigkeit war und Eifersucht ein starkes Mordmotiv sein kann.

„Endstation MS Carinthia“ ist Jonkes fünfter Krimi in dieser Reihe und wird am 26. Juni um 18.30 in den charmanten Räumlichkeiten des Wörtherseejuweliers Mairinger am Benediktinerplatz in Klagenfurt erstpräsentiert, am 27. Juni um 19 Uhr im Grünen Salon in Viktring/Klagenfurt.

Jeder der fünf Krimis hat einen eigenen Handlungsort am Wörthersee. „Die alte Villa am See“ führt in eine fiktive Werbeagentur in Krumpendorf, die sich als Haifischbecken der -Eitelkeiten entpuppt. „Sushi Taxi“ erzählt am Campingplatz in Auen von einer verschwundenen Unfalllenkerin und verdächtigen Machenschaften ihres Ehemanns. Ein „Letzter Vorhang“ fällt auf der Burgruine Leonstain in Pörtschach für einen korrupten Baulöwen und auf der Maiernigg-Alpe spielt sich „Hinter verschlossener Tür“ ein kurioses Ehedrama ab. Im Laufe dieser Ermittlungen entwickelt sich Tonja Stein von der Krimi-schreibenden Taxifahrerin zu einer ernsthaften Polizeibeamtin, die allerdings privat in allerlei Turbulenzen gerät, sich beruflich aber auf ihren Freund, Mentor und schließlich Vorgesetzten Ben Groß immer verlassen kann. Im neuesten Krimi, direkt auf dem Wörthersee, steuert sie dem Höhepunkt ihrer Karriere entgegen.

Christina Jonke lebt und arbeitet in Klagenfurt am Wörthersee, Geschriebenes begleitet sie seit jeher in ihren Tätigkeiten: zuerst als kindliche Leseratte, in der Ausbildung zur Buchhändlerin, im Studium der Germanistik, als Journalistin, Werbetexterin und bis heute als Autorin zahlreicher Theaterstücke und mittlerweile eben auch Krimis.

https://www.buchschmiede.at/app/book/244513-Christina-Jonke-Endstation-M...