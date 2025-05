Startseite Synapto AI startet erstes KI Agenten Netzwerk auf Ethereum Basis Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-05-20 12:21. Kürzlich hat Synapto AI eine Seed Finanzierungsrunde über 10 Millionen Dollar abgeschlossen. Web3.com Ventures und Vertex Capital haben angeführt, mit an Bord waren auch Higgs Capital, Charles Schwab und Waterdrip Capital. Das zeigt, wie viel Vertrauen der Markt in Synapto AI hat und dass die Kombi aus KI und Blockchain jetzt richtig durchstartet. Sypto ist der Token von Synapto AI. Die Vision dahinter: ein dezentrales KI Netzwerk auf Ethereum Basis, bei dem Rechenleistung, Daten und Modelle gemeinsam genutzt und fair ausgetauscht werden. Sypto läuft komplett über die Ethereum Blockchain. Smart Contracts regeln alles rund um Assets und Transaktionen. Mit dem Sypto-Token können Investoren einfach, schnell und günstig mitmachen. Dank dem eigenen SYP Modell und dem AGI System löst Sypto viele Probleme, die andere Agenten bisher nicht hinbekommen haben. Das Ganze ist vor allem für Web3 spannend, hier gibt es ja oft hohe Kosten, langsame Prozesse und komplizierte Tools. Sypto macht das Ganze einfacher, schneller und günstiger. Und bereitet damit den Weg für mehr Anwendungen. Laut verlässlichen Quellen geht Sypto am 30. Mai offiziell über Charles Schwab für institutionelle Kunden live zum Preis von 1,05 Dollar. Wir sind gespannt! Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten