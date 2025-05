Startseite Althen Sensors & Controls wird exklusiver Vertriebspartner von LCM Systems Ltd. Pressetext verfasst von Wassenberg PR am Di, 2025-05-20 11:52. Seit dem 1. Mai 2025 sind Althen Sensors & Controls und Metesco die exklusive Vertriebsvertretung für LCM Systems Ltd. in ausgewählten europäischen Ländern. LCM Systems ist ein international führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Lastmessung. Die neue Exklusivpartnerschaft baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit auf und erweitert das Produktportfolio von Messspezialist Althen um hochwertige und individuelle Messlösungen mit Kraftaufnehmern, Lastmessbolzen und Schäkelaufnehmern.

Der exklusive Vertrieb gilt für die Länder Niederlande/Belgien/Luxemburg, Deutschland/Österreich/Schweiz, Dänemark/Finnland/Schweden/Norwegen sowie Frankreich. Sensorlösungen für T&M- und OEM-Anwendungen

Mit der strategischen Partnerschaft möchten Althen Sensors & Controls, Metesco und LCM Systems die technische Beratung, eine zuverlässige Produktverfügbarkeit und den Service für ihre Kunden in Europa noch stärker ausbauen. Ziel ist es, präzise, zuverlässige und hochwertige Sensorlösungen für Test-&-Measurement und OEM-Anwendungen in Schlüsselindustrien, wie Schifffahrt und Schleusen, Öl-, Gas- und Kohleindustrie sowie Krane und Mobilkrane, bereitzustellen. Bereits in der Vergangenheit wurden gemeinsam bei verschiedenen Projekten, darunter „Ocean Cleanup“ und „Barge Master“, erfolgreiche Messlösungen umgesetzt. Für „Ocean Cleanup“ entwickelten die Partner eine tauchfähige, batteriebetriebene Kraftmesslösung mit einem verstärkten Lastschäkel, Glet-Box-Modul und Datenlogger, um die Zugkräfte zwischen Schleppschiff und System in Echtzeit zuverlässig unter maritimen Bedingungen zu überwachen und aufzuzeichnen. Für das „Barge Master“-Projekt wurde eine hochpräzise, redundant abgesicherte Kraftmesslösung mit speziell angefertigten Lastmessbolzen aus Edelstahl bereitgestellt, um unter Offshore-Bedingungen das Gewicht von Turmsektionen exakt zu erfassen und eine sichere Lastkompensation vor der Stabilisierung zu gewährleisten. Service- und Vertriebsaktivitäten in den europäischen Märkten stärken

Edwin Goezinne, CEO von Althen Sensors & Controls, sieht in der Partnerschaft mit LCM Systems eine optimale Ergänzung des eigenen Angebots: „Es ermöglicht uns, die vielfältigen Messanforderungen unserer Kunden noch besser zu erfüllen. Unser gemeinsames Ziel ist es, sowohl qualitativ hochwertige Produkte als auch exzellenten Service zu gewährleisten.“ Für Jeff Williams, Geschäftsführer von LCM Systems Ltd., stellt die Partnerschaft mit Althen Sensors & Controls einen großen Schritt nach vorne dar, um die Service- und Vertriebskapazitäten in den europäischen Schlüsselmärkten zu stärken. „Wir sind zuversichtlich, dass das technische Know-how und die starke Marktpräsenz von Althen für unsere gemeinsamen Kunden von großem Nutzen sein werden.“ Über Althen Mess- und Sensortechnik Althen – Ihr kompetenter Partner für Messtechnik & Sensorik

Althen steht seit 1978 für fortschrittliche, kundenspezifische Lösungen in der Messtechnik und Sensorik. Wir helfen Ihnen Prozesse zu automatisieren, Kosten zu sparen, Probleme zu lösen und neue Technologien zu entwickeln. Unsere Spezialisten beraten Sie – ausführlich, herstellerneutral und fachgerecht. Unser Angebot umfasst Standard- und kundenspezifische Sensoren sowie Messsysteme und Messgeräte für Test & Measurement, OEM- und IIoT-Anwendungen. Zusätzlich bieten wir Ihnen verschiedene Dienstleistungen rund um Messtechnik und Sensorik, beispielsweise Kalibrierung, Prototyping und Schulungen. Unsere Niederlassungen befinden sich in Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Frankreich, England und den USA. Firmenkontakt:

Althen GmbH Mess- und Sensortechnik

Christine Halfen

Dieselstraße 2

D-65779 Kelkheim

T: +49 (0)6195 70060

F: +49 (0)6195 700666

E-Mail: info@althen.de

