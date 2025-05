Startseite 26 Nationen, 1 Botschaft: Der Weg zurück ins Leben beginnt in uns selbst Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-19 14:25. Katja Fesselmann gewinnt den Speaker Slam 2025. Ihre Botschaft: Selbstmeisterung ist der Weg zurück ins Leben. Nicht Resilienz, sondern innere Ordnung bringt uns durch Krisen. Berlin/Wiesbaden, 16.05.2025 - Die Berliner Heilpraktikerin Katja Fesselmann teilte beim 4. Internationalen Speaker Slam ihre bewegende Geschichte und inspirierte damit das internationale Publikum. Vor 200 Teilnehmern aus 26 Nationen, die am 15. Mai 2025 in Wiesbaden zusammenkamen, sprach sie über die Bedeutung von Selbstmeisterung und die Überwindung persönlicher Krisen. Die Veranstaltung verzeichnete einen neuen Rekord an Teilnehmern und Nationalitäten - und wurde live auf YouTube übertragen, wo über 100.000 Zuschauer:innen weltweit zusahen. Nach Stationen in New York, Dubai, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München fand der Internationale Speaker Slam nun in Wiesbaden statt. Der von Hermann Scherer, dem Expertenportal und Germany's Next Speaker Star veranstaltete Wettbewerb wurde auf zwei Bühnen und in drei Sprachen ausgetragen. Eine internationale Jury aus Medienprofis, Ghostwritern und Scouting-Experten bewertete die Vorträge und kürte die Finalist:innen. Katja Fesselmanns Beitrag stach heraus - nicht durch Lautstärke, sondern durch Tiefe. Sie sprach offen über ihre eigene Vergangenheit: In ihrer Jugend erkrankte sie an Anorexia nervosa, einer Erkrankung, die als unheilbar gilt. Entgegen aller medizinischen Prognosen ist sie heute geheilt. Ihr Weg führte nicht über äußere Disziplin, sondern über innere Begegnung: Selbstmeisterung, wie sie sie versteht, ist keine Methode, sondern ein radikaler Akt der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. "Heilung ist kein Ziel. Sie ist das Ergebnis von Wahrhaftigkeit und innerer Ordnung", sagte Fesselmann in ihrer Rede. "Ausharren ist kein Lebensplan. Wer stillhält, verliert irgendwann sich selbst." Unter dem Titel "Nicht Resilienz, sondern Selbstmeisterung bringt uns durch Krisen" stellte sie eine zentrale Frage unserer Zeit: Wie gelingt es, angesichts äußerer Unsicherheit innerlich stabil zu bleiben, ohne sich selbst zu verlieren? In einer Gesellschaft, in der Leistung, Anpassung und Selbstoptimierung oft höher bewertet werden als innere Wahrheit, gewinnt Selbstmeisterung als Haltung zunehmend an Bedeutung. Fesselmann rief dazu auf, die Verantwortung nicht länger abzugeben - weder an Systeme, noch an die Vergangenheit. Ihr Vortrag wurde mit großer Aufmerksamkeit und Applaus aufgenommen. Er war nicht nur eine persönliche Botschaft, sondern ein Impuls für einen kollektiven Perspektivwechsel: Der Weg zurück ins Leben beginnt nicht im Außen - sondern in uns selbst. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Naturheilpraxis Fesselmann

Die Naturheilpraxis Fesselmann in Berlin begleitet Menschen ganzheitlich in persönlichen, gesundheitlichen und seelischen Umbruchphasen. Im Mittelpunkt steht die Frage: Was wirkt und was will sich wandeln? Heilpraktikerin Katja Fesselmann verbindet systemische Prozessbegleitung, Familienaufstellungen, Seelengespräche und klassische Homöopathie zu einem individuellen Ansatz, der Klarheit, innere Ordnung und nachhaltige Veränderung ermöglicht.

