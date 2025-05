Startseite Investoren können sich an dem ertragreichen Bauunternehmen mit der Fa. ZuHause Bau GmbH beteiligen - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mo, 2025-05-19 14:00. Das Unternehmen mit der Fa. ZuHause Bau GmbH ( https://www.zuhause-bau.de/ ) wurde 2014 gegründet und ist beim Amtsgericht Lübeck unter der HRB-Nr. 14088 ins Handelsregister eingetragen. Das Unternehmen hat eine große Verbreitung im Internet mit viel Bildmaterial von selbst gebauten Häusern. Das Unternehmen bietet Genussrechte ( erarbeitet von Dr. jur. Horst Werner - www.finanzierung-ohne-bank.de ) mit Gewinnbeteiligung zur Zeichnung an. „Maßgeschneiderte Massivhäuser, individuell geplant und regional gebaut, mit 3D-Visualisierung vor Vertragsabschluss“ ist der Werbeschlager des Unternehmens. Seit 2014 bauen die Inhaber der Fa. ZuHause Bau GmbH ( https://www.zuhause-bau.de/ ) nicht einfach nur Häuser, sondern sie erschaffen für die Käufer oder späteren Bewohner ein wohlfühlendes Zuhause. Die Auftraggeber erleben die Zukunft des Bauens. Ob Einfamilienhaus, Doppelhaus oder Reihenhaus, jedes Projekt beginnt mit den Wünschen der Erwerber und endet mit dem Schlüssel in der Hand. Die Inhaber stehen für persönliche Beratung und eine ganzheitliche Rundumbetreuung, die dafür sorgt, dass ein Traumhaus in Massivhaus-Bauweise für die Erwerber Wirklichkeit wird. Folgende Leistungen sind im Pauschalpreis jedes Hauses enthalten:-

individuelle Hausplanung nach Ihren Wünschen

Geologisches Baugrundgutachten und Versickerungsgutachten

Erdarbeiten und Bodenplatte mit Mehrsparten-Hauseinführungen

elektrische Rolläden mit Funk- und Zentralsteuerung

Fliesenarbeiten im Bad, Gäste-WC und HAR

Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant

persönlicher Ansprechpartner während der gesamten Bauzeit

Erstellung des Bauantrages und aller Werkplanungen inkl. Statik und Wärmeschutznachweis

massive Wände aus hochdämmenden Porenbeton

Fußbodenheizung im gesamten Haus (außer HAR); und vieles mehr Im Sinne des deutschen Kapitalmarktrechtes werden den Investoren ein fachmännisch erstelltes und geprüftes Vertragswerk angeboten. Die Beteiligungslaufzeit ( mindestens

5 Jahre ) gemäß den Genussrechts-Vertragsbedingungen wird vor Ort vereinbart. Es werden auch weitere Sachvorteile angeboten, die die Inhaber ihren Investoren / Kapitalgebern gern im persönlichen Gespräch darlegen werden. Für die Investitionen werden renditeträchtige und gewinnorientierte Unternehmensbeteiligungen ab einer Mindestzeichnungssumme von Euro 10.000,- in Form von vinkulierten, nicht wertpapierverbrieften Genussrechten mit einer jeweiligen, jährlichen Grundausschüttung von 5,25 % plus Übergewinnanteile anteilig aus 15% des Jahresüberschusses ausgegeben. Die Details eines Beteiligungsvertragen können frei verhandelt werden. Ein ausführliches Beteiligungs-Exposé mit umfangreichem Bildmaterial steht auf Abruf zur Verfügung und kann bei dem Inhaber und Geschäftsführer, Herrn Bullmann unter der Mail-Adresse: frank.bullmann@zuhause-bau.de angefordert werden. Alle Beteiligungskonditionen können mit dem Inhaber frei ausgehandelt werden. Weitere Finanzinstrumente wie stille Beteiligungen oder Nachrangdarlehen können ebenfalls auf Anfrage erarbeitet werden. – Gemäß gesetzlicher Vorschrift im Vermögensanlagengesetz wird pflichtgemäß darauf hingewiesen, dass prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden kann. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teilverlust oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können. Für die angebotenen Genussrechts-Vermögensanlagen besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da gesetzlich nur 20 Anteile gezeichnet werden dürfen. Es gilt die Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Weitere Auskünfte erteilt der Wirtschaftsjurist Dr. jur. Horst Werner von der Dr. Werner Financial Service AG unter der Mail-Adresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .