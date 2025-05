Startseite Rosacea Behandlung in Berlin Charlottenburg mit Avicenna Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-19 12:06. Das Kosmetikstudio Avicenna aus Berlin bietet nun medizinische Rosacea-Behandlung mit Naturkosmetik und hervorragenden Ergebnissen. Berlin, 3. Mai 2025 - Das Kosmetikstudio Avicenna Berlin Charlottenburg erweitert sein Behandlungsspektrum um eine gezielte Rosacea Behandlung . Mit dem neuen Angebot reagiert die Inhaberin Ladan Lazem-Zadeh auf die Nachfrage nach hautschonenden, wirkungsvollen Behandlungsmethoden für empfindliche Hautbilder. Die neue Rosacea Behandlung richtet sich an Menschen mit sensibler Haut, die zu Rötungen, erweiterten Äderchen oder entzündlichen Hautreaktionen neigt. Die Behandlung erfolgt auf kosmetischer Basis und wird individuell an den Hautzustand angepasst. Ziel ist es, die Haut zu beruhigen, sichtbare Symptome zu mildern und langfristig die Hautbalance zu stabilisieren - ohne invasive Eingriffe. Im Zentrum steht ein schonender, strukturierter Behandlungsablauf: Nach einer ausführlichen Hautanalyse erfolgt eine speziell abgestimmte Reinigung, gefolgt von einer hautberuhigenden Pflegeeinheit. Dabei kommen ausschließlich sanfte Präparate und manuelle Techniken zum Einsatz, die für Rosacea geeignet sind. Auf aggressive Inhaltsstoffe wird bewusst verzichtet. "Ich arbeite mit äußerster Sorgfalt, wenn es um sensible Haut geht", erklärt Ladan Lazem-Zadeh, die das Kosmetikstudio seit mehreren Jahren in Berlin Charlottenburg führt. "Gerade bei Rosacea ist es entscheidend, nicht zu reizen, sondern gezielt zu beruhigen. Meine Behandlung ist darauf ausgelegt, die natürlichen Hautfunktionen zu unterstützen und eine nachhaltige Verbesserung des Hautbilds zu erreichen." Das Avicenna Kosmetikstudio ist zentral im Berliner Bezirk Charlottenburg gelegen und bekannt für ein ausgewähltes Behandlungsspektrum, das auf wirksamer Hautpflege und individueller Betreuung basiert. Die angebotenen Anwendungen orientieren sich an dermatologisch erprobten Prinzipien und werden ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt. Neben der neuen Rosacea Behandlung gehören auch klassische Gesichtsbehandlungen, Fruchtsäurepeelings, Akne-Therapien, Anti-Aging-Behandlungen sowie dauerhafte Haarentfernung zum Angebot. Darüber hinaus setzt Avicenna auf Transparenz, indem alle verwendeten Produkte und ihre Inhaltsstoffe offen kommuniziert werden. Das Team rund um Ladan Lazem-Zadeh bildet sich regelmäßig weiter und verfolgt neueste dermatokosmetische Erkenntnisse, um Kundinnen und Kunden stets nach dem aktuellen Stand der Forschung beraten zu können. Das Kosmetikstudio Berlin Charlottenburg legt großen Wert auf eine ruhige Atmosphäre, die Entspannung und Wohlbefinden fördert. Modernes Interieur, kurze Wartezeiten und flexible Terminplanung unterstreichen den hohen Serviceanspruch ebenso wie die persönliche Nachbetreuung nach jeder Rosacea Behandlung. So entsteht ein vertrauensvoller Rahmen, in dem Hautgesundheit und Komfort gleichermaßen im Mittelpunkt stehen - für alle Besucher von nah. Durch die Erweiterung um die Rosacea Behandlung unterstreicht das Kosmetikstudio seinen Anspruch, umfassende Lösungen für verschiedenste Hautbedürfnisse anzubieten. Die Behandlung kann einzeln gebucht oder in ein längerfristiges Pflegekonzept eingebunden werden. Dabei steht die individuelle Beratung im Vordergrund - von der professionellen Einschätzung des Hautzustands bis hin zur passenden Pflege für zu Hause. Informationen zur neuen Rosacea Behandlung sowie zu allen weiteren Dienstleistungen sind auf der Website https://www.avicenna.berlin/project/rosacea-behandlung/ abrufbar. Termine können telefonisch oder direkt online vereinbart werden. Das Kosmetikstudio Berlin Charlottenburg ist Montag bis Samstag geöffnet und befindet sich in fußläufiger Nähe zum Kurfürstendamm. Mit dem neuen Angebot positioniert sich Avicenna Berlin als kompetente Anlaufstelle für hochwertige Rosacea Behandlungen im Herzen von Charlottenburg. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kosmetikstudio Berlin Avicenna

Frau Ladan Lazem-Zadeh

Westfälische Straße 32HH

10709 Berlin

Deutschland fon ..: 030 - 33 77 18 64

web ..: https://www.avicenna.berlin

email : presse@avicenna.berlin Das Kosmetikstudio Berlin Avicenna ist ein spezialisiertes Kosmetikstudio in Berlin Charlottenburg mit über 20 Jahren Erfahrung. Der Fokus liegt auf dermatologischer Hautpflege, effektiver Rosacea Behandlung und dauerhafter Laser Haarentfernung mit modernster Technologie und Naturkosmetik. Pressekontakt: Kosmetikstudio Avicenna

Ladan Lazem-Zadeh

Westfälische Straße 32HH

10709 Berlin fon ..: 030 - 33 77 18 64

web ..: https://www.avicenna.berlin

email : presse@avicenna.berlin Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten