Startseite SAP S/4HANA: Der Weg in die digitale Zukunft der Unternehmenssteuerung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-19 11:51. SAP S/4HANA ist der Schlüssel zur digitalen Zukunft. Jetzt umsteigen, um Prozesse zu beschleunigen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Was ist SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA ist die neueste ERP-Generation von SAP, die Unternehmen eine moderne, performante und zukunftssichere Plattform für ihre Geschäftsprozesse bietet. Die Abkürzung steht für "SAP Business Suite 4 SAP HANA", wobei HANA (High Performance Analytic Appliance) die In-Memory-Datenbanktechnologie bezeichnet, auf der das System basiert. Im Gegensatz zu den klassischen SAP-Systemen ermöglicht S/4 HANA eine Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen, schnellere Analysen und eine tiefere Integration von Unternehmensfunktionen.

Warum ein Umstieg notwendig ist

Die Umstellung auf SAP S/4HANA ist für viele Unternehmen nicht mehr nur eine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit. Der Support für das bisherige ERP-System SAP ECC läuft 2027 (mit optionaler Verlängerung bis 2030) aus. Doch der Wechsel ist nicht nur eine technische Migration – es ist ein Transformationsprozess, der Geschäftsmodelle, Organisationsstrukturen und Denkweisen berührt. Unternehmen, die jetzt umsteigen, sichern sich Wettbewerbsvorteile, da sie agiler, datengetriebener und kundenorientierter agieren können.

Zentrale Vorteile von SAP S/4HANA Echtzeit-Transparenz: S/4HANA bietet eine einheitliche Datenquelle, mit der alle Geschäftsbereiche auf aktuelle Informationen zugreifen können – sei es im Finanzwesen, Vertrieb, Einkauf oder der Logistik. Prozessautomatisierung: Durch die Integration von Machine Learning, KI und Robotic Process Automation (RPA) lassen sich repetitive Aufgaben automatisieren und Ressourcen effizienter einsetzen. Benutzerfreundlichkeit: Die neue Benutzeroberfläche SAP Fiori ist intuitiv, rollenbasiert und geräteübergreifend bedienbar, was die Produktivität und Akzeptanz bei Anwendern erhöht. Cloud-Strategie: SAP S/4HANA kann sowohl On-Premise als auch in der Cloud betrieben werden – oder in hybriden Modellen. Das ermöglicht maximale Flexibilität und Skalierbarkeit. Nachhaltigkeit und Innovation: SAP positioniert sich mit S/4HANA als Enabler für nachhaltige Unternehmensführung, z.?B. durch CO?-Bilanzierung oder Kreislaufwirtschaft in der Lieferkette. Herausforderungen der Transformation

Trotz der vielen Vorteile ist der Umstieg auf SAP S/4HANA komplex. Unternehmen stehen vor technischen, organisatorischen und kulturellen Herausforderungen. Die Entscheidung zwischen einer Greenfield-Implementierung (Neubeginn) und einer Brownfield-Migration (technische Umstellung bestehender Systeme) ist strategisch entscheidend. Zusätzlich erfordert die Transformation eine enge Abstimmung zwischen IT und Fachbereichen sowie klare Change-Management-Maßnahmen.

Best Practices für eine erfolgreiche Implementierung Frühzeitige Planung: Unternehmen sollten den Transformationsprozess mindestens zwei bis drei Jahre im Voraus planen, um Ressourcen optimal zu steuern. Reifegradanalyse: Ein Assessment des bestehenden ERP-Systems hilft, Lücken und Potenziale zu identifizieren. Pilotprojekte und Prototypen: Iteratives Vorgehen mit Testumgebungen verringert Risiken und fördert das Lernen im Prozess. Externe Expertise einbinden: Die Zusammenarbeit mit erfahrenen SAP-Beratungspartnern kann den Erfolg der Einführung erheblich beschleunigen und sichern. Mitarbeiter mitnehmen: Schulungen, transparente Kommunikation und die Einbindung von Endanwendern erhöhen die Akzeptanz und mindern Widerstände. S/4HANA als Plattform für Innovation

Mit SAP S/4HANA schaffen Unternehmen nicht nur die Grundlage für effiziente Geschäftsprozesse, sondern auch für neue Geschäftsmodelle. Durch die nahtlose Integration von IoT-Geräten, Künstlicher Intelligenz, Big Data oder Blockchain eröffnen sich völlig neue Wertschöpfungsoptionen. Beispielsweise lassen sich in Echtzeit Produktionsdaten analysieren, um Wartungsmaßnahmen proaktiv durchzuführen oder kundenindividuelle Produkte in Losgröße 1 effizient herzustellen.

