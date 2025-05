Startseite Europa verpacken: Wellpappe, Vollpappe und Karton in einer neuen Ceresana-Marktstudie Pressetext verfasst von Ceresana am Mo, 2025-05-19 10:36. Verpackt wird immer: Der Verbrauch von Faltkartons, Boxen, Rollenwellpappe und anderen Verpackungsmaterialien steigt. E-Commerce und Versandhandel wachsen stetig weiter, auch wenn die bisherigen Rekordzahlen der Corona-Jahre 2020 und 2021 nicht so schnell wieder erreicht werden. Ceresana hat den europäischen Markt für Verpackungen aus Wellpappe, Vollpappe und Karton untersucht: Die neue Marktstudie prognostiziert, dass der Verbrauch dieser Hüllen aus Pflanzenfasern bis 2033 im Durchschnitt um 1,1 % pro Jahr zulegen wird. Abgesehen von einigen Regionen mit Reallohn-Zuwächsen, etwa Portugal, trübt in Europa sinkende Kaufkraft die Konsumlaune. Trotzdem steigt in einzelnen Wirtschaftssektoren die Nachfrage nach Verpackungen, besonders für den Internet-Handel, für Elektrogeräte, Pharma und Medizin, aber auch für gekühlte Lebensmittel. Markttrend zu nachhaltiger Transportverpackung Die Hersteller von Pappen und Kartonagen leiden unter der Inflation und hohen Kosten für Energie und Rohstoffe. Besonders die Preise für das Ausgangsmaterial Rohpapier sind in letzter Zeit stark gestiegen. Hoffnung macht der Wellpappenindustrie die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR), die den ganzen Verpackungssektor nachhaltiger und umweltfreundlicher machen soll. Immerhin ist Wellpappe ein echtes Kreislauf-Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen, überwiegend gefertigt aus Altpapier und Frischfasern aus Bruch- und Durchforstungsholz, verbunden mit Bio-Klebstoff aus Pflanzenstärke. Papierfasern können bis zu 20-mal recycelt werden, und tatsächlich werden bereits heute in Europa rund 90 % der Wellpappe recycelt. Nach Gebrauch können Pappverpackungen oft einfach kompostiert werden. Zur Erleichterung der Verpackungsindustrie wurden ursprüngliche EU-Pläne für ein Verbot von kleinen Wellpappe-Verpackungen für Lebensmittel und für eine generelle Bevorzugung von Mehrweg-Verpackungen aufgegeben. Zusätzlich zu den Marktdaten und Prognosen enthält die Marktstudie auch Informationen zum regulatorischen Rahmen in der EU sowie zur allgemeinen Wirtschaftslage und zur Situation in der Verpackungsindustrie (u. a. wichtige Unternehmen, Marktgröße, Recyclingquoten) in den einzelnen analysierten Ländern. Karton in Kombination mit Kunststoff Die aktuelle Marktstudie von Ceresana betrachtet den Verbrauch von Wellpappe-Verpackungen für zehn Anwendungsgebiete einzeln, zum Beispiel für Nahrungsmittel, Getränke, Mode, Möbel und chemische Erzeugnisse. Bei Versandverpackungen werden die einzelnen Untersegmente analysiert. Nach wie vor verdrängen Kunststoffe in manchen Bereichen des Verpackungsmarktes andere Materialien. Zum Beispiel werden Getränkekartons ersetzt von PET-Flaschen für Fruchtsäfte und von Polyethylen-Flaschen (HDPE) für Milch. Verschiedene Verpackungsmaterialien werden auch immer öfter kombiniert, obwohl sortenreines Recycling dadurch erschwert wird. Primärverpackungen aus Kunststoff werden zum Beispiel verbunden mit Umverpackungen aus Karton, die sich gut bedrucken lassen. Regalfertige Transportverpackungen („shelf ready“) werden immer wichtiger als Werbeträger und Marketingflächen. Die Ceresana-Marktstudie zählt neben Faltschachteln und rechteckigen Kartonverpackungen auch Dosen, Fässer (fiber drums) und andere Verpackungen aus starrem Papierstoff zu den Verpackungen aus Vollpappe und Karton. Der Verbrauch dieser wird in 14 verschiedenen Segmenten analysiert, z. B. alkoholfreie Getränke, gekühlte Lebensmittel, Reinigung und Wäsche und Kosmetik und Hygiene. Aktueller Marktreport „Wellpappe, Vollpappe und Karton – Europa“: In Kapitel 1 der neuen Marktstudie werden für ganz Europa die Volumina von Produktion und Verbrauch von Verpackungen aus Wellpappe sowie Vollpappe und Karton angegeben, jeweils in der Einheit Tonnen. Die Studie macht dabei Prognosen bis zum Jahr 2033.

Kapitel 2 behandelt ausführlich für 24 einzelne Länder Produktion, Import, Export und Verbrauch von Verpackungen aus Wellpappe, Vollpappe und Karton. Darüber hinaus wird der Verbrauch detailliert nach Materialtypen und Anwendungsgebieten analysiert. Bei Verpackungen aus Wellpappe werden untersucht: Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Textilien und Leder, Papierwaren, Chemie und Gummi, Reinigung und Kosmetika, Glas, Metall und Maschinen, Elektrogeräte, Versandware und sonstige Anwendungen. Die Wellpappe-Verpackungen für E-Commerce-Artikel und Versandware werden dann noch genauer für diese Untersegmente aufgeschlüsselt: Bekleidung und Mode, Elektronik und Medien, Kosmetika, Pharma und Haushaltschemikalien, Möbel und Einrichtung, Nahrungsmittel und Getränke, sonstige Produkte. Bei Verpackungen aus Vollpappe und Karton werden untersucht: Alkoholfreie Getränke, Alkoholhaltige Getränke, Gekühlte Lebensmittel, Schokoladen- und Zuckerwaren, Backwaren, Getränkepulver und Tee, Frühstücks-Cerealien, sonstige Lebensmittel, Pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse, Büro- und Haushaltsbedarf, Reinigung und Wäsche, Zigaretten und Tabakprodukte, Kosmetik und Hygiene, sonstige Anwendungen.

Kapitel 3 bietet Unternehmensprofile der bedeutendsten Produzenten von Verpackungen aus Wellpappe, Vollpappe und Karton, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten, Kurzprofil sowie Produkttypen und Anwendungsgebieten. Ausführliche Profile werden von 62 Herstellern geliefert. Weitere Informationen zur neuen Ausgabe der Marktstudie „Wellpappe, Vollpappe und Karton – Europa-Report“ (3. Auflage): https://ceresana.com/produkt/marktstudie-wellpappe-vollpappe-karton-europa Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg.

