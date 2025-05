Startseite Digitalbeirat als Erfolgsfaktor: pörtner consulting begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-19 07:08. Mit dem neuen Beratungsangebot "Digitalbeirat" unterstützt pörtner consulting mittelständische Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation strukturiert, effizient und nachhaltig umzusetzen. Die Digitalisierung ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Mit dem neuen Beratungsangebot "Digitalbeirat" unterstützt die auf Unternehmenssoftware und digitale Strategien spezialisierte pörtner consulting mittelständische und große Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation strukturiert, effizient und nachhaltig umzusetzen. Externer Digitalbeirat - strategische Steuerung für die digitale Zukunft Der Digitalisierungsbeirat fungiert als unabhängiges Expertengremium und begleitet Unternehmen bei der Planung, Bewertung und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen. Im Fokus stehen dabei nicht nur technologische Entscheidungen, sondern vor allem strategische Fragen der Organisationsentwicklung, des Change Managements und der nachhaltigen Verankerung digitaler Kompetenzen. "Viele Unternehmen haben bereits Digitalisierungsprojekte gestartet, kämpfen jedoch mit fehlender Transparenz, unklaren Prioritäten oder mangelnder Expertise bei der Bewertung von Technologien", erklärt Andreas Pörtner, Inhaber von pörtner consulting. "Mit dem Digitalbeirat schaffen wir eine neutrale Instanz, die Geschäftsführung, IT und Fachbereiche strategisch berät, Impulse gibt und den Umsetzungserfolg langfristig sichert." Einsatz des DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR als Steuerungsplattform Als methodische Grundlage kommt der DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR zum Einsatz - eine digitale Plattform, die von Pörtner Consulting entwickelt wurde und sämtliche Aspekte der Digitalstrategie, Projektsteuerung, Softwarebewertung und Reifegradmessung strukturiert abbildet. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Fortschrittsmessung und transparente Steuerung der digitalen Transformation. Leistungen des Digitalbeirats im Überblick * Entwicklung und Bewertung von Digitalstrategien

* Auswahl und Einführung geeigneter Softwarelösungen (CRM, ERP, DMS, KI-Tools etc.)

* Risiko- und Investitionsbewertung von Digitalisierungsprojekten

* Impulsgebung zu Innovation, Markttrends und Best Practices

* Aufbau von Governance-Strukturen und Compliance-Standards

* Regelmäßige Beiratssitzungen mit strategischen Empfehlungen

* Digitale Transformation mit Weitblick Der Digitalbeirat richtet sich insbesondere an Unternehmen im Mittelstand, die vor der Herausforderung stehen, Digitalisierung und Innovation auf eine belastbare strategische Grundlage zu stellen. Die Zusammenarbeit erfolgt typischerweise über einen Zeitraum von 6 bis 18 Monaten mit regelmäßigen Beiratssitzungen, Statusberichten und Handlungsempfehlungen. _"Wir verstehen Digitalisierung als strategische Führungsaufgabe. Der Digitalbeirat hilft Unternehmen, mutige, aber fundierte Entscheidungen zu treffen - und dabei nicht nur Projekte, sondern echte Transformation zu schaffen,"_ betont Andreas Pörtner. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: pörtner consulting digital business consulting

Herr Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hundsangen

Deutschland fon ..: 0170/5805472

web ..: https://www.poertner-consulting.de/digitalisierungsbeirat/

