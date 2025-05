Startseite Wodurch entsteht Übersäuerung im Körper Pressetext verfasst von helisegeln am So, 2025-05-18 08:06. Übersäuerung im Körper: Ein umfassender Leitfaden In einer Welt, in der Wohlstand und Technologie den Alltag prägen, stoßen wir auf gesundheitliche Herausforderungen, die neue Fragen zu unserem Lebensstil aufwerfen. Eine davon ist die Übersäuerung des Körpers. Diese unauffällige, aber weit verbreitete Gewebeübersäuerung betrifft uns alle und kann zahlreiche gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Lassen Sie uns einen tiefen Blick darauf werfen, was Azidose ist, warum sie entsteht und wie wir sie effektiv bekämpfen können. Was ist Azidose? Azidose beschreibt einen Zustand der Gewebeübersäuerung, der durch einen gestörten Säure-Basen-Haushalt im Körper verursacht wird. Der gesunde pH-Wert des Blutes liegt bei etwa 7,35, was leicht basisch ist. Abweichungen von diesem Wert können schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen, darunter Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Die Bedeutung des pH-Wertes Der pH-Wert ist ein Maß für den Säuregrad oder die Basizität einer Lösung. Im menschlichen Körper ist der pH-Wert entscheidend für die Aufrechterhaltung der optimalen Funktion biologischer Prozesse. Ein Abfall des pH-Wertes im Blut kann lebensbedrohlich sein, weshalb der Körper alles daransetzt, einen stabilen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Wenn jedoch das Gewebe übersäuert, kann es zu einem Aufrechterhalten des alkalischen Milieus im Blut kommen, oft sichtbar durch Symptome wie Bluthochdruck. Wodurch entsteht Azidose? Die moderne Lebensweise, besonders im Industrielzeitalter, hat maßgeblich zur Übersäuerung des Körpers beigetragen. Die Hauptursachen liegen in unserem Lebensstil und unserer Ernährung. Ernährung: Der Hauptverursacher Unsere Ernährung ist heutzutage oft reich an verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker, Weißmehlprodukten und raffiniertem Salz. Diese Nahrungsmittel tragen signifikant zur Entstehung von Azidose bei. Gesunde, natürliche Ernährung ist für unsere Körper optimal, während Fast Food und verarbeitete Lebensmittel den Körper belasten und die Gewebeübersäuerung fördern. Kochsalz: In vielen industriell hergestellten Lebensmitteln enthalten, ist Kochsalz ein wesentlicher Faktor bei der Übersäuerung. Es beeinflusst nicht nur den Säure-Basen-Haushalt negativ, sondern fördert auch den Alterungsprozess und das Entstehen von Krankheiten.

Tierisches Eiweiß: Die westliche Ernährungsweise ist oft von einem übermäßigen Konsum tierischer Produkte geprägt. Dies trägt ebenfalls zur Übersäuerung bei, da tierisches Eiweiß den Körper saurer macht. Unsere Vorfahren genossen Fleisch nur selten, während heute der tägliche Fleischkonsum zur Norm geworden ist.

Auswirkungen des Lebensstils Der moderne Lebensstil trägt ebenfalls erheblich zur Übersäuerung bei: Stressfaktoren: Elektrosmog und umweltbedingter Stress beeinträchtigen den Säure-Basen-Haushalt. Die Einführung neuer Technologien wie 5G und die allgegenwärtige Strahlung haben Effekte auf unseren Körper, die noch nicht vollständig verstanden sind.

Übermäßiger Sport: Während Bewegung wichtig ist, kann exzessives Training die Produktion von Milchsäure im Körper fördern, was zur Übersäuerung führen kann, insbesondere wenn keine ausreichende Erholung erfolgt.

Energy Drinks: Diese beliebten Getränke sind oft mit ungesunden Inhaltsstoffen gespickt und vermögen es, den Körper zusätzlich aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Wie stellt man Azidose fest und behandelt sie? Die Symptome einer Gewebeübersäuerung sind vielfältig und können von chronischer Müdigkeit über Konzentrationsstörungen bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Diabetes und Krebs reichen. Für viele dieser gesundheitlichen Beschwerden ist eine zugrundeliegende Azidose oft der heimliche Mitverursacher. Möglichkeiten der Überprüfung Die Diagnose von Azidose erfordert nicht unbedingt eine ärztliche Untersuchung. Ein einfacher Test der Körperflüssigkeiten kann Hinweise auf den Säure-Basen-Status geben. Ein Speichel- oder Urintest kann leicht zu Hause durchgeführt werden. Speicheltest: Diese Methode gibt einen ersten Überblick über den Säuregehalt im Körper. Hierbei wird der pH-Wert des Speichels mithilfe spezieller Teststreifen gemessen.

Urinfarbe: Eine dunkle Urinfarbe ist oft ein Hinweis auf eine hohe Azidität, während ein hellerer Urin mit einem gesunden pH-Wert korreliert.

Wege zur Entsäuerung und Prävention Um das Säure-Basen-Gleichgewicht wiederherzustellen und Azidose vorzubeugen, gibt es verschiedene Ansätze: Ernährungsumstellung: Ein hoher Anteil an pflanzlicher Kost, insbesondere basische Lebensmittel, kann helfen, den pH-Wert im Körper auszugleichen. Dabei muss man nicht gleich zum Veganer werden, aber ein ausgewogenes Verhältnis von pflanzlicher und tierischer Kost ist empfehlenswert.

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Wasser spielt eine entscheidende Rolle im Säure-Basen-Haushalt. Täglich genügend reines, zellgängiges Wasser zu trinken, ist essenziell.

Stressreduktion: Techniken wie Meditation, Yoga und ausreichend Schlaf können helfen, den Körper zu entspannen und einen gesunden pH-Wert zu fördern.

Vermeidung von Schadstoffen und Strahlung: Wo möglich, sollte der Kontakt mit Elektrosmog und ungesunden Substanzen eingeschränkt werden.

Fazit Heute, mehr denn je, ist das Bewusstsein für den Säure-Basen-Haushalt und das Risiko der Übersäuerung für eine optimale Gesundheit unerlässlich. Durch eine bewusste Ernährungs- und Lebensweise kann nicht nur das Wohlbefinden gesteigert, sondern auch das Risiko für viele chronische Erkrankungen reduziert werden. Die Umstellung auf eine basenreiche Lebensweise ist ein kraftvoller Schritt in Richtung eines gesünderen und erfüllteren Lebens.