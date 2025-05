Startseite Versichert, verarscht, verloren? Nicht mit Risk-BOT. Pressetext verfasst von RiskBOT am So, 2025-05-18 07:32. Versicherungswahnsinn war gestern: Risk-BOT zeigt Gen Z, welche Policen hot oder Schrott sind – für weniger als ein Abo bei OnlyFans Berlin, 18. Mai 2025 – Schluss mit Provisionsgeflüster, Maklersprech und dem uralten Ritual, Versicherungen „einfach mal abzuschließen, weil’s der Papa gesagt hat“. Die Generation Z hat keinen Bock mehr auf Bullshit – und bekommt jetzt einen digitalen Sidekick, der genau so ehrlich ist, wie ihr innerer Monolog um 3 Uhr morgens auf TikTok. Risk-BOT, die selbsternannte Versicherungs-KI mit mehr Rückgrat als so mancher Vermittler, nimmt sich das vor, was Gen Z bisher konsequent ignoriert hat: ihre Versicherungen. Warum? Weil „Berufsunfähigkeitsversicherung mit Verweisungsklausel“ einfach nicht so sexy klingt wie „Selbstoptimierung & Mental Health“. Doch keine Sorge – Risk-BOT übersetzt Paragraphen-Deutsch in Memes und analysiert Versicherungsverträge, als ginge es um das Leben deiner Zimmerpflanze: radikal ehrlich, effizient und komplett frei von Verkaufs-Absichten. Für nur 12 Euro im Monat sagt dir die KI, ob deine Policen dich schützen oder nur deinen Geldbeutel schädigen – ganz ohne ironischen Abo-Fallen-Plot-Twist. „Risk-BOT ist wie dieser eine Freund, der dir sagt, dass dein Ex ein Fehler war – nur mit Versicherungen“, erklärt eine Nutzerin, die anonym bleiben will, weil sie noch eine Unfallversicherung aus 2008 laufen hat. Anders als Makler:innen, die mehr Verkaufsseminare als Ethikkurse besucht haben, verdient Risk-BOT keinen Cent an Verträgen. Stattdessen deckt er gnadenlos auf, wenn du immer noch Beiträge für eine „Handyversicherung mit Eigenbeteiligung höher als das Handy selbst“ zahlst. Die Mitgliedschaft? Kostet weniger als zwei Bubble Teas, ein OnlyFans-Abo oder eine einzelne Bahncard 25-Fehlentscheidung. Dafür gibt’s Zugriff auf digitale Checklisten, Versicherungsanalysen mit Klartext-Garantie und ein Feature, das Gen Z besonders liebt: das Entlarven von Geldverschwendung. Fazit: Wer Risk-BOT nicht nutzt, aber regelmäßig über Inflation klagt, hat das Prinzip noch nicht ganz verstanden.

