Nackt im Museum – ein Skandal?

Es ist die neue Single von Kai Wunder, und sie ist mehr als nur ein Ohrwurm: In knapp drei Minuten liefert der Münchner Musiker einen mitreißenden Kunstgeschichte-Crashkurs. Michelangelos „David“ – komprimiert auf wenige Strophen. Kein Wunder, denn Kai Wunder, bürgerlich Christoph Everding, stammt aus der renommierten Münchner Künstlerfamilie Everding und bewegt sich selbst zwischen Musik, bildender Kunst und Lehre. Sogar das Cover von Nackt im Museum ist Teil des Gesamtkunstwerks. Doch ist der Song wirklich ein Skandal? Der Text spielt mit der Debatte: Der nackte David im Museum wurde von vielen als „Marmor-Pornografie“ verschrien – dabei ist er ein Meisterwerk der Bildhauerei. Die Single ist der erste Vorgeschmack auf ein geplantes Album. Wer Kai Wunder live erleben will, kann ihn bei Smart & Nett für Events buchen. UPC 3617394673726

Release 16.5.2025 Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.