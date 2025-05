Startseite Energiespeicher und Rohstoffe Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-16 14:46. Einen der massivsten Stromausfälle in Europa mussten erst kürzlich Millionen Spanier und Portugiesen erleben - ein Weckruf. Das europäische Stromnetz braucht dringend eine Modernisierung. 10,8 Gigawatt an Speicherkapazität besitzt Europa. Diese sollen zwar bis 2030 auf 50 Gigawatt anwachsen, nötig wären aber 200 Gigawatt. Blackouts könnten Normalität werden. Nicht nur Spanien kämpft mit einer labilen Stromversorgung beziehungsweise Instabilität, auch Großbritannien ist betroffen. Viele Stromleitungen in Europa sind mehr als 40 Jahre alt. Die Infrastruktur muss verbessert werden, denn erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität wachsen. Gleichzeitig sinkt der Anteil fossiler Brennstoffe, gut für die Umwelt, aber ein Netzausbau ist erforderlich, kostet viel Geld und Zeit. Speicherbatterien brauchen Batteriemetalle. Dazu zählen Lithium, Kobalt, Nickel, aber auch Kupfer oder Zink. Gemäß neuesten Forschungsergebnissen könnten neben den Lithium-Ionen-Batterien vielleicht bald Batterien auf Zinkbasis eine kostengünstigere und nachhaltigere Möglichkeit sein, Strom zu speichern. Um Batteriemetalle kümmert sich beispielsweise Foran Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-c... -. Die Projekte befinden sich in Saskatchewan, Kanada und enthalten Kupfer, Zink, Gold und Silber und der Produzentenstatus ist nah. Da stellt sich auch die Frage, ob Gold und Silber bei einem längeren Blackout helfen, denn elektronische Zahlungsarten oder digitale Währungen funktionieren ohne Strom nicht. Gold und Silber gegen Waren einzutauschen ist im Notfall nicht so einfach, man denke nur an die Stückelung. Abgesehen davon sollten die Edelmetalle in physischer Form oder als Investment in die Aktienwerte von Edelmetallunternehmen in jedem gut gemischten Portfolio enthalten sein. Da gäbe es beispielsweise Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... -. Das Unternehmen verfügt in Mexiko über das hochgradige Gold-Silber-Projekt Panuco. Das Projekt umfasst rund 7.200 Hektar. Hier läuft bereits der Testabbau. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

