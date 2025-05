Startseite Elite Fitness in Linz-Leonding Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2025-05-16 14:31. Elite Fitness bietet in Oberösterreich erstklassige Trainingsmöglichkeiten für alle Fitnesslevels - von Einsteigern bis zu ambitionierten Sportlern. Das Elite Fitnessstudio in Linz-Leonding zeichnet sich durch moderne Ausstattung, persönliche Betreuung und ein umfassendes Kursangebot aus. Zusätzlich gibt es individuelle Trainingspläne, Personal Training und Gesundheitsberatung. Die Studios bieten außerdem Wellnessbereiche mit Sauna und Solarium sowie flexible Mitgliedschaftsmodelle und Ermäßigungen für Jugendliche und Studenten. Elite Fitness legt Wert auf ein freundliches Ambiente und unterstützt Mitglieder dabei, ihre persönlichen Fitness- und Gesundheitsziele nachhaltig zu erreichen. Der Elite Fitness Club unterscheidet sich von anderen Fitnessstudios vor allem durch folgende Merkmale: Modernste Ausstattung: Elite Fitness setzt auf hochwertige Trainingsgeräte führender Marken. Die Geräte sind auf dem neuesten Stand der Technik und bieten vielfältige Trainingsmöglichkeiten für Kraft, Ausdauer und Functional Training Design und Atmosphäre: Das Studio legt großen Wert auf ein modernes, stilvolles Ambiente - von den Trainingsflächen bis zu den Umkleiden und Duschen. Die Räume sind farblich abgestimmt und schaffen eine motivierende, angenehme Umgebung Individuelle Betreuung: Das Konzept sieht eine persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Trainingspläne vor, sodass Mitglieder unabhängig von Alter oder Fitnesslevel gezielt gefördert werden Vielfältiges Angebot: Neben klassischen Trainingsmöglichkeiten gibt es spezielle Kursformate wie Cardio Workout & Cross Combat, eine Functional Area, sowie Wellnessangebote wie Solarium und Getränkebar mit Elektrolytgetränken Herzblut und Engagement: Der Inhaber bringt langjährige Erfahrung und viel persönliches Engagement ein, was sich in der besonderen Studioatmosphäre widerspiegelt. Die Mitglieder profitieren von einem familiären Umfeld und einer starken Community ELITE Fitness & Betriebs GmbH

