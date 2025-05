Startseite Kandima Maldives: "Frühstück in Sicht!" Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-16 14:12. Das unkonventionelle, erschwingliche Lifestyle Resort Kandima serviert ein "Floating Breakfast" mit frischen maledivischen Zutaten! Ein "Floating Breakfast" ist zwar keine ganz neue Idee, doch Kandima Maldives hebt dieses Erlebnis auf ein ganz neues Niveau, indem konsequent auf regionale Produkte setzt. Morgens beginnt der Tag hier nicht nur mit atemberaubenden Aussichten auf die türkisfarbenen Gewässer, sondern auch mit einer exquisiten Auswahl an Frühstücksoptionen, die direkt auf dem Wasser serviert werden.

Gesunde und ausgewogene Spezialitäten wie frisches Obst, Naturjoghurt und perfekt gebratene Spiegeleier sorgen für einen vitalen Start in den Tag. Wer es etwas süßer mag, kann sich auf fluffige Pancakes, verführerische Zimtschnecken und knusprige Waffeln freuen. Natürlich dürfen auch herzhafte Klassiker nicht fehlen: Frisches Brot, aromatischer Käse und würzige Salami runden das schwimmende Frühstücksarrangement perfekt ab.

Doch das Besondere am Kandima Floating Breakfast ist nicht nur die kulinarische Vielfalt, sondern auch die Art des Genusses. Gäste können ihr Frühstück in völliger Ruhe im eigenen Pool oder auf der Terrasse mit Blick auf das glitzernde Meer genießen. Dabei entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel aus Geschmack, Ambiente und exklusiver Entspannung - ein unvergesslicher Start in den Tag, der Luxus und Tradition verbindet.

Kandima Maldives: Dieses stilvolle und erschwingliche Lifestyle-Resort besticht durch seine unkonventionelle Atmosphäre und lädt seine Gäste dazu ein, ihren Lebensstil neu zu entdecken. Über eine beeindruckende Länge von drei Kilometern erstreckt sich eine Destination mit echter maledivischer Seele, die auch kulinarisch auf authentische Genüsse setzt. In insgesamt neun Restaurants und Bars erwartet die Gäste eine facettenreiche Auswahl an Köstlichkeiten, bei denen viele Zutaten wie Gemüse und Kräuter direkt vor Ort angebaut werden.

Kandima Maldives verkörpert echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und setzt auf innovative Lösungen, die modernste Technologie nutzen. Als Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts heißt das Resort Gäste jeden Alters willkommen - ob Familien, Paare, Freundesgruppen oder Hochzeitsreisende. Hier findet jeder das perfekte Erlebnis, sei es entspannte Erholung, aufregende Insel- und Wasserabenteuer, Wellness, Fitness oder wertvolle Zeit mit der Familie. Mit 270 Studios sowie Wasser- und Strandvillen bietet das Resort eine breite Auswahl an Unterkünften. Zudem lockt eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten: einer der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätze, eine Kletterwand, ein Gym, das Aquaholics Wassersport- und Tauchzentrum, das Kula Art Studio und vieles mehr. Langeweile hat hier definitiv keinen Platz!

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig. Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: "Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst". Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

