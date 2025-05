Startseite Intraoralscanner für die Zahnmedizin Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2025-05-16 14:03. Der Intraoralscanner ist ein innovatives Werkzeug, das die digitale Zahnmedizin maßgeblich vorantreibt. Er bietet Vorteile für Zahnärzte, Zahntechniker und Patienten gleichermaßen und ist aus modernen Praxen kaum mehr wegzudenken. Intraoralscanner sind moderne medizinische Geräte, die in der Zahnmedizin eingesetzt werden, um hochpräzise, digitale 3D-Abbildungen des Mundraums, insbesondere der Zähne und des Zahnfleischs, zu erstellen. Sie ersetzen zunehmend die herkömmlichen, oft unangenehmen Abformungen mit Abdruckmaterialien. Ein Intraoralscanner besteht aus einer kleinen Handkamera, die berührungslos die Zahnreihen und das Zahnfleisch im Mund scannt. Während des Scans wird die Scanner-Spitze langsam entlang der Zahnreihen geführt. Die Kamera nimmt dabei kontinuierlich Bilder auf, die von spezieller Software in Echtzeit zu einem dreidimensionalen Modell zusammengesetzt werden. Die meisten Scanner nutzen optische Verfahren wie LED- oder Lasertechnologie, um die Oberflächenstruktur und teilweise auch die Farbe der Zähne präzise zu erfassen. Die erzeugten 3D-Daten werden in Form von Punktwolken oder als STL-Datei gespeichert, was eine exakte digitale Weiterverarbeitung ermöglicht. Impressum - bedent GmbH

