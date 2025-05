Startseite Executive Search: Bedeutung, Ablauf und Besonderheiten Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2025-05-16 13:51. Executive Search richtet sich an einen sehr kleinen, exklusiven Kandidatenkreis. Die Zielpersonen sind oft in Schlüsselpositionen anderer Unternehmen tätig und werden direkt kontaktiert, ohne dass eine öffentliche Ausschreibung erfolgt. Die Suche erfolgt also streng vertraulich. Weder das suchende Unternehmen noch die angesprochenen Kandidaten werden öffentlich genannt, was besonders bei sensiblen Positionen von Vorteil ist. Durch eine intensive Analyse der Anforderungen und Unternehmenskultur wird ein passgenaues Kandidatenprofil erstellt. Ziel ist es, nicht nur die fachliche, sondern auch die persönliche Eignung sicherzustellen. Dank weitreichender Netzwerke und Branchenkenntnis können Executive Search Consultants Kandidaten erreichen, die für klassische Recruiting-Kanäle weitestgehend unzugänglich sind. Im ersten Schritt erarbeitet der Executive Search Consultant gemeinsam mit dem Unternehmen ein detailliertes Anforderungsprofil. Hierbei werden sowohl die fachlichen Qualifikationen als auch die Soft Skills und die Unternehmenskultur berücksichtigt. Anschließend wird eine gezielte Suchstrategie entwickelt. Potenzielle Kandidaten werden identifiziert - meist über persönliche Netzwerke, Datenbanken und Business-Plattformen. Die identifizierten Kandidaten werden persönlich und diskret kontaktiert. Da viele nicht aktiv auf Jobsuche sind, ist Überzeugungskraft und Fingerspitzengefühl gefragt, um Interesse zu wecken. Geeignete Kandidaten werden zu ersten Gesprächen eingeladen, um ihre Eignung und Motivation zu prüfen. Ein Consultant begleitet beide Seiten durch den Interviewprozess, moderiert bei Bedarf und unterstützt bis zum Vertragsabschluss. Oft werden zusätzlich Referenzen eingeholt und Assessments durchgeführt. Executive Search ist ein hochspezialisierter, diskreter und individueller Prozess, der Unternehmen dabei unterstützt, die besten Führungskräfte und Experten für Schlüsselpositionen zu gewinnen. Durch gezielte Ansprache, fundierte Analyse und professionelle Begleitung bietet Executive Search einen klaren Mehrwert gegenüber klassischen Recruitingmethoden - insbesondere bei anspruchsvollen und schwer zu besetzenden Positionen. EO Austria GmbH

