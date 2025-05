Startseite Pferde als Partner in der Personalentwicklung - Kostenfreier Fachvortrag am 15. Juli 2025 (Online) Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-16 13:31. Was macht Pferde zu idealen Partnern in der Personalentwicklung? Wieso ist die Methode so nachhaltig? Und wie funktioniert sie? Neunkirchen Seelscheid, 16. Mai 2025 - Führung neu denken, Teamarbeit stärken, Persönlichkeitsentwicklung erlebbar machen: Am 15. Juli 2025 von 19:00 bis 21:00 Uhr lädt EQzellent zu einem spannenden, kostenfreien Online-Vortrag über pferdegestütztes Coaching in der Personalentwicklung ein - ein Ansatz, der seit über zwei Jahrzehnten als kraftvolles Instrument Führungskräfte und Teams überzeugt. Unter dem Titel "Wie Sie Ihr Personal nachhaltig mit pferdegestütztem Coaching entwickeln" erfahren Teilnehmer:innen, warum Pferde die idealen Co-Trainer für moderne Führungskräfte und Teams sind - und wie die Arbeit mit diesen hochsensiblen Tieren Reflexion, Klarheit und Zusammenarbeit auf ein neues Level hebt. Die Teilnehmer erwartet: * Einblick in den Ablauf eines pferdegestützten Assessmentcenters

* Erkenntnisse darüber, wie Selbstwahrnehmung und Führungsstärke gefördert werden

* Praxisbeispiele für nachhaltige Teamentwicklung durch Pferde

* Eine fundierte Erklärung: Warum gerade Pferde so wirkungsvoll im Coachingprozess sind Zielgruppe: Der Vortrag richtet sich an HR-Verantwortliche, Personalentwickler:innen, Coaches sowie Interessierte an der Ausbildung im Bereich pferdegestützter Team- und Führungskräfteentwicklung. Ein besonderes Highlight: EQzellent wurde 2025 vom SZ-Institut als viertbester Anbieter im Bereich Business Coaching ausgezeichnet - noch vor dem renommierten Haufe-Institut. Ort: Online via Zoom

Datum: 15.07.2025 | ? 19:00 - 21:00 Uhr

Anmeldung/Mehr Informationen: https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/Fachvortrag

Hinweis: Der Vortrag wird aufgezeichnet.

Preis: Kostenfrei Lassen Sie sich inspirieren - und entdecken Sie, wie Pferde als Katalysatoren im Prozess Ihr Personal nachhaltig entwickeln kann Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EQzellent - Bildungszentrum pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

Deutschland fon ..: +4917664600495

web ..: https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/Fachvortrag

email : anabel@eqzellent.de EQzellent - Bildungszentrum pferdegestützter Coachings - Seit über 20 Jahren gehören wir zu den Pionieren in der pferdegestützten Begleitung. Unsere Ausbildungen vereinen langjährige Erfahrung mit neuesten Erkenntnissen aus Coaching, Achtsamkeit, Trauerbegleitung sowie Führungs- und Teamentwicklung mit Pferden. EQzellent hat als Mission, exzellente pferdegestützte Coaches und Lebensberater*innen auszubilden, die mit der Kraft und der Magie der Pferde andere Menschen auf ihrem Weg begleiten.

Die Inhaberin Anabel Schröder ist seit 2007 Lehrcoach für Coachings mit Pferden und hat an 5 Büchern zum Thema mitgewirkt, zuletzt "Magie pferdegestützter Coachings - Wirkungsweisen, wahre Geschichten und die Wichtigkeit von Qualität" (2024, WIndmühleverlag) Pressekontakt: EQzellent - Bildungszentrum pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid fon ..: +4917664600495

