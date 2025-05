Knokke-Heist weiß, was Familien wünschen

Im belgischen Seebad Knokke-Heist lassen sich Naturgenuss und Lifestyle perfekt unter einen Hut bringen lassen. Dass der Badeort auch familienurlaubstauglich ist, beweist er in diesem Sommer erneut - mit einem beeindruckenden Angebot an kinderfreundlichen Veranstaltungen.

Mit neun Kilometern ununterbrochenem Strand und sicheren Badebereichen steht der Badespaß für Sommerurlauber mit Kindern gewiss an erster Stelle. Aber in Knokke-Heist kann man so viel mehr machen, als Plantschen und Sandburgen bauen. Mit dem Zwin Natuur Park liegt eine magische Gezeitenlandschaft auf dem Gebiet der Nordsee-Gemeinde. In speziellen Beobachtungshäuschen lassen sich dort Störche und andere Vögel beim Brüten und Nachwuchs-Füttern beobachten. Für Kinder werden spezielle Führungen und Naturworkshops angeboten. Den langen Deich können auch kleine Fahrer auf eine Art und Weise erkunden – mit Go-Karts, die hier als „Butt Carts“ Kultstatus haben. Darüber hinaus verspricht der Sommer 2025 in Knokke-Heist einen bunten Mix aus Kreativität, Kultur und sportlichen Herausforderungen speziell für Kinder. Vom Internationalen Cartoon-Festival über den Papierblumenmarkt, das Sommercamp und Open-Air-Konzerte bis hin zum Feuerwerksfestival hat das Seebad ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine für Familien mit kleineren und größeren Kindern zusammengestellt.

Cartoons und ein Zoo aus Künstler-Tieren

„Panamarenkos Zoo am Meer“ ist der Titel einer Ausstellung, zu der Knokke-Heist kleine und große Kunstfans bis zum 24. August einlädt. Panamarenko, mit bürgerlichem Namen Henri Van Herwegen, war ein Tausendsassa des Kunstbetriebs – und als Maler, Bildhauer, Poet und Erfinder in keine Schublade zu packen. Tiere haben den 2019 verstorbenen Belgier zeitlebens inspiriert. Nun haben die Ausstellungsmacher in Knokke-Heist die einzigartigen Tier-Skulpturen, Tier-Zeichnungen, Tier-Fotografien und bewegte Tierbilder des Panamarenko erstmals zu einem „Zoo“ vereint. Beim Internationalen Cartoon-Festival (29. Juni bis zum 24. August) können sich alle von der fröhlichen Welt humorvoller Bildergeschichten bezaubern lassen. Das Festival findet bereits zum 64. Mal in Knokke-Heist statt und ist damit das weltweit älteste seiner Art. Wer Lust und zeichnerisches Talent hat, kann eigene Cartoon einschicken. Eine Jury wird über die Originalität der Einsendungen diskutieren und Gewinner ermitteln, denen attraktive Preise winken.

Papierblumenkünstler und „Iron Kids“

Der Strand vor dem Albert Square verwandelt sich in diesem Sommer am 16. August für einen Tag in einen farbenfrohen Papierblumenmarkt. Wer bastelt die schönste Blume, dekoriert den schönsten Verkaufsstand? Es stehen 200 „Blumenläden“ zur Verfügung, die Interessierte im Tourismusbüro für eine Teilnahmegebühr von 30 Euro mieten können. Im Preis inbegriffen ist das Papierblumen-Starterpaket, das alles enthält, was es fürs Blumenbasteln braucht. Bezahlt wird mit Muscheln. Wer selbst keine Blumen zum Kauf anbieten möchte, ist herzlich eingeladen, sich umzuschauen und für die schönste Blume abzustimmen. „Iron Kid“, der Titel einer weiteren Veranstaltung, klingt gar nicht blumig, sondern nach einem richtig harten Wettbewerb. Ums Gewinnen geht es bei dem Kindersport-Event, das Knokke-Heist am 24. August veranstaltet, aber gar nicht. Hier können Kids im Alter von drei bis zwölf Jahren die wunderbare Welt des Triathlons einfach spielerisch kennenlernen und Spaß miteinander haben.

Wenn’s mal regnet

An Regentagen bieten sich in Knokke-Heist zahlreiche Museen für ein vergnügliches Alternativprogramm zu Strand und Wasser an. Spannend für alle Altersklassen ist das HEY-Museum, wo Besucher Zeitreisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft des Ortes unternehmen oder auch dessen Gegenwart besser kennenlernen können. So fesseln alte Fischergeschichten die Aufmerksamkeit oder der Karneval, den man hier auch im Sommer ein bisschen mitfeiern kann – multimedialer Technik sei Dank. Bei den kreativen Workshops, die das Museum im Sommer montags und dienstags anbietet, können kleine „Künstler“ in das Leben lokaler Maler eintauchen und mit verschiedenen Materialien eigene Werke erschaffen.

Animation und Open-Air-Konzerte

Von Anfang Juni bis Mitte August können sich Kinder täglich beim kreativen KH-Sommercamp und mittwochsnachmittags bei der Kinderanimation auf dem Heldenplein vergnügen. Gemeinsam Spaß haben kann die ganze Familie kann dann abends bei kostenlosen Open-Air-Konzerten, die man in Knokke-Heist „Parkies“ nennt. Mit zwei absoluten Publikumsmagneten kann das belgische Seebad in diesem Sommer weitere familienfreundliche Trümpfe ausspielen – Cirque du Soleil (25. Juli bis 24. August) und Grand Show Mirage Magique (3. Juli bis 3. August) schlagen hier die Zelte auf. Kunstliebhaber sollten die renommierte Knokke Art Fair (9. bis 17. August) und auch die World Press Foto-Ausstellung (24. Juli bis 20. August) im Terminkalender notieren. Das Internationale Feuerwerksfestival (22., 24., 26., 28. und 30. August) wird Ausklang der Sommersaison 2025 sein und gleichzeitig atemberaubender Höhepunkt eines unvergesslichen Sommers an der Küste.

Weitere Infos: https://www.myknokke-heist.be/de

