KSK-Immobilien hat erfolgreich sechs Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften in Köln-Roggendorf vermittelt

Die KSK-Immobilien, die Immobilienmaklerin der Kreissparkasse Köln, konnte zuletzt sechs Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften in Köln-Roggendorf vermitteln. Bauträger war das Unternehmen Pescher Projekt. In der Berrischstraße in Köln-Roggendorf sind sechs Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften entstanden. Die energieeffizienten und aus Stahlbetonteilen errichteten Häuser mit Wohnflächen von ca. 119 m² und ca. 131 m² waren besonders bei jungen Paaren und kleinen Familien begehrt. „Durch die vertrauensvolle Kooperation mit Pescher Projekt konnten wir nun alle Einheiten erfolgreich vermitteln und unsere Partnerschaft so weiter stärken", so Jannis Klutinius, Teamleiter Verkauf bei der KSK-Immobilien. Die Neubauten überzeugen nicht nur mit modernem Design und zeitgemäßer Ausstattung, sondern auch durch ihre nachhaltigen Energiekonzepte. „Die Energieeffizienzklasse A+ erreichen nur besonders effiziente Energiesparhäuser - und die Häuser in der Berrischstraße gehören dazu", so Till Pekie, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien und für den Vertrieb der Häuser zuständig. Die insgesamt acht Häuser tragen damit auf vielfältige Weise zu einer ökologischen Zukunft bei: Vom modernen Schall- und Wärmeschutz bis hin zu spürbaren Einsparungen bei den Heizkosten. Dafür sorgen optimal gedämmte Dächer, Wände und Fassaden. Zudem nutzt die eingesetzte Luft-Wasser-Wärmepumpe die Umgebungsluft als Wärmequelle.