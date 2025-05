Startseite Gold schmeckt man - aber was steckt wirklich dahinter? Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-15 16:02. Bio Manufaktur Spitz erneut mit goldener DLG-Auszeichnung für langjährige Produktqualität geehrt Vettelschoß, 15. Mai 2025 - Zum zweiten Mal in Folge erhält die Bio Manufaktur Spitz aus Vettelschoß die begehrte goldene Auszeichnung "Preis für langjährige hohe Produktqualität" der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Diese besondere Auszeichnung unterstreicht das kontinuierliche Engagement für höchste Qualitätsstandards, die das Unternehmen seit Jahren verfolgt. Die DLG vergibt diesen Preis nur an Unternehmen, deren Produkte mindestens fünf Jahre regelmäßig und erfolgreich die strengen Qualitätsprüfungen der Gesellschaft bestehen. Die Bio Manufaktur Spitz überzeugte erneut mit ihren handgefertigten veganen Bio-Likören und Bio-Spirituosen, die auf natürliche Zutaten, hohen Fruchtsaftanteil und eine sorgfältige Reifezeit setzen. "Unsere konsequente Qualitätsstrategie und die Auswahl feinster biologischer Zutaten zahlen sich aus. Dass wir diese Auszeichnung nun bereits zum zweiten Mal entgegennehmen dürfen, ist für unser gesamtes Team eine tolle Anerkennung und zugleich eine Bestätigung unseres täglichen Engagements", freut sich Inhaber Heinz Spitz. Auch Silvia Kretz, Vertriebsleiterin der Bio Manufaktur Spitz, ergänzt: "Besonders freuen uns die vielen positiven Rückmeldungen und Weiterempfehlungen unserer Kunden. Sie bestätigen uns jeden Tag darin, dass wir mit unserer Philosophie richtig liegen und motivieren uns, noch besser zu werden." Die DLG-Prüfungen umfassen neben sensorischen Tests auch Labortests und Deklarationskontrollen auf den Produktetiketten. Nur Spirituosen, die alle Prüfkriterien erfüllen, erhalten die begehrte Auszeichnung. Bio Manufaktur Spitz produziert seit über 20 Jahren hochwertige Bio-Liköre und Bio-Spirituosen im Herzen des Naturparks Rhein-Westerwald und wurde in den sechs Jahren mit 35 Goldenen und Silbernen DLG-Medaillen ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.spitz.bio Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bio Manufaktur Spitz

Herr Heinz Spitz

Hans-Streif-Straße 2

53560 Vettelschoss

Deutschland fon ..: 02645 9747273

fax ..: 02645 9747275

web ..: https://www.spitz.bio

email : spitz@spitz.bio Bio Manufaktur Spitz entwickelt und stellt handgefertigte Bio Liköre und Bio Spirituosen her. Seit über 20 Jahren arbeitet das Familienunternehmen mit Leidenschaft im Herzen des Naturparks Rhein-Westerwald. Naturbelassenheit und Regionalität werden großgeschrieben. 35 Goldene und Silberne Medaillen hat das Unternehmen in den letzten sechs Jahren für seine Produkte erhalten. Pressekontakt: Bio Manufaktur Spitz

Herr Heinz Spitz

Hans-Streif-Straße 2

53560 Vettelschoss fon ..: 02645 9747273

email : spitz@spitz.bio Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten