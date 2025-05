Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. bringt Herrenbekleidung in Argentinien auf den Markt

WEST PALM BEACH, FLORIDA/BUENOS AIRES, ARGENTINIEN / ACCESS Newswire / 15. Mai 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist stolz darauf, ihren Start in den argentinischen Markt an der Seite ihrer Markenpartner Incom S.p.a. und Sur Pacifico S.A. bekannt zu geben. Dieser Markteintritt stärkt die globale Präsenz der mehreren Milliarden Dollar schweren Marke weiter und erschließt damit einen zusätzlichen neuen und aufregenden Markt für U.S. Polo Assn.

Die Präsenz der globalen Sportmarke in Argentinien wird sich auf ein geschichtsträchtiges Gebiet konzentrieren, wo der Polosport nicht nur weithin gefeiert wird, sondern auch tief in der lokalen Kultur verwurzelt ist. Ab Juni 2025 wird U.S. Polo Assn. hier zunächst die Herrenkollektion anbieten, die zeitlose Artikel wie Poloshirts, gewebte Hemden, T-Shirts, Hosen, Jeans, Strickwaren und Jacken umfasst.

Die Partnerschaft mit Incom S.p.a. und Sur Pacifico S.A. bei der Einführung der Marke U.S. Polo Assn. in Argentinien - einem Land mit einer langen Geschichte im Polosport und fantastischen Konsumenten - ist ein bedeutender Meilenstein, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere globale Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und betreut. Diese Gelegenheit bietet das Potenzial, U.S. Polo Assn. zu einer der einflussreichsten Sportmarken auf dem gesamten Markt zu machen.

Das argentinische Unternehmen Sur Pacifico S.A. wurde 1985 gegründet. Mit einem soliden Geschäfts- und Markenhintergrund hat es sich auf dem Textilbekleidungsmarkt etabliert, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Herren- und Kinderbekleidung lag. Das Unternehmen ist jedoch in jüngster Zeit in den Bereich Damenmode vorgedrungen. Seit 1992 ist Sur Pacifico S.A. exklusiver Lizenznehmer von Mistral, einer aus den Niederlanden stammenden Marke, die ursprünglich mit Wassersport, insbesondere dem Surfen, verbunden war. Das Unternehmen verwaltet mit Brooksfield und Royal Einfield Apparel auch zwei internationale Marken.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sur Pacifico S.A. einen strategischen Partner in Argentinien gefunden haben. Das Unternehmen teilt nicht nur unsere Werte, sondern ermöglicht es uns auch, die Marke U.S. Polo Assn. auf einem Markt einzuführen, der eine lange Tradition im Polosport hat, meint Lorenzo Nencini, CEO von Incom. Diese einzigartige Zusammenarbeit ermöglicht es uns, leidenschaftliche Verbraucher zu erreichen und die authentische Verbindung von U.S. Polo Assn. mit der Welt des Sports zu stärken, indem wir eine perfekte Synergie zwischen dem Erbe der Marke und der Spitzenleistungen dieser Sportart in Argentinien schaffen.

ÜBER U.S. POLO ASSN.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

ÜBER INCOM S.P.A.

Incom S.p.a. wurde 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet und ist Lizenznehmer der Marke U.S. Polo Assn. im Bereich Bekleidung. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen weltweit bedeutende Bekleidungsmarken. Außerdem liefert Incom S.p.a. als einer der Hauptanbieter militärischer und paramilitärischer Bekleidung sowohl Uniformen als auch technische Bekleidung für den italienischen Staat, die mit dem speziellen Float-Patent für Schwimmbekleidung ausgestattet ist. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt Incom S.p.a. in Europa Herren-, Damen-, Kinder-, Unter- und Badebekleidung der Marke U.S. Polo Assn. und verzeichnet dabei stetig wachsende Umsätze. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incomitaly.com .

