Startseite FRENZEL Rosé Spritz an der Elbe - Verkauf & Verkostung bei der Kleinen Rast in Hamburg Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-15 11:18. Hamburg, 14. Mai 2025 Am malerischen Elbufer von Hamburg-Othmarschen wird es fruchtig-frisch: Am Freitag, den 16. Mai 2025, ist das Team von FRENZEL Drinks ab 14:00 Uhr an der beliebten Ausflugsgastronomie " Die kleine Rast " vor Ort (Elbuferweg 85, 22609 Hamburg) und begleitet den Verkauf des sommerlichen FRENZEL Rosé Spritz. Die frisch gemixte Aperitif-Kreation - bestehend aus FRENZEL Grapefruit (15?% vol.), Prosecco Rosé, Sodawasser, Eiswürfeln und Zitrusgarnitur - kann direkt an der Kleinen Rast gekauft und vor Ort mit Elbblick genossen werden. Parallel dazu bietet das FRENZEL-Team eine kostenfreie Mini-Verkostung an: Gäste können den Likör pur oder mit Tonic Water in kleinen Probiermengen testen - um FRENZEL Grapefruit in Hamburg weiter zu bewerben und ins Gespräch zu bringen. Wichtiger rechtlicher Hinweis:

Die Ausgabe alkoholischer Getränke erfolgt ausschließlich an volljährige Personen gemäß §?9 JuSchG. Der Verkauf des Rosé Spritz erfolgt über die Betreiber:innen der Kleinen Rast. Johannes Frenzel tritt als Partner für Verkostung und Markenpräsentation auf. Veranstaltung auf einen Blick ? Ort: Die kleine Rast, Elbuferweg 85, 22609 Hamburg

? Datum: Freitag, 16. Mai 2025

? Beginn: ab 14:00 Uhr - solange Vorrat reicht

? Zu kaufen: FRENZEL Rosé Spritz (über die Kleine Rast)

? Gratis zum Probieren: FRENZEL Grapefruit pur oder mit Tonic

? Mit dabei: Gründer Johannes Frenzel - live im Gespräch FRENZEL Grapefruit - Der Sommer im Glas.

FRENZEL Grapefruit - Der Sommer im Glas.

Weitere Informationen, Rezepte und Händleradressen: www.frenzel.com

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Inhaber: Johannes Frenzel, c/o Codeks, Moritzstraße 14, 42117 Wuppertal

Telefonnummer: 0202-2541473

E-Mailadresse: info@frenzel.com "Genuss hat Stil - und Stil kennt sein Maß."

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss - ab 18 Jahren.

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein - authentisch, modern und voller Charakter. Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails - FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss. Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen - oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen. ?Jetzt entdecken unter www.frenzel.com - inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie. Vertrieb aktuell nur für Deutschland. Pressekontakt: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal fon ..: +492022541473

