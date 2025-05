VINCI Startup Speed Dating 2025: „Create a Smarter Circular Economy“

Startups können sich noch bis 31. Mai anmelden, um am Event teilzunehmen

Der globale Systemintegrator VINCI Energies veranstaltet Anfang Juli in bereits sechster Auflage das „VINCI Startup Speed Dating“ und lädt dazu wieder junge Unternehmen aus ganz Europa ein, ihre innovativen Lösungen vorzustellen. Startups erhalten so die Möglichkeit, nicht nur ihre Produkte und Services den Entscheider:innen von VINCI Energies und ihren Marken zu präsentieren, sondern auch konkrete Partnerschaften bis hin zum Go-To-Market-Schritt einzuläuten. Interessenten können sich auf der offiziellen Website zum Wettbewerb registrieren und erhalten bei einem Match eine offizielle Einladung zum Startup Speed Dating.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Create a Smarter Circular Economy“ und damit ganz im Zeichen des Recyclings und der Kreislaufwirtschaft. Aus der Verantwortung gegenüber der Umwelt und des Klimawandels sollen so innovative Ansätze gefördert werden, die ökologische wie ökonomische Aspekte optimal vereinen. VINCI Energies verfolgt damit das Ziel, gemeinsam mit Startups branchenübergreifend Energie und Materialen langfristig im Wirtschaftskreislauf zu halten, um insgesamt den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und Abfälle zu vermeiden. Hierzu sucht der Systemintegrator nach jungen Unternehmen, die mittels neuer Verfahren sowie Hard- und Softwarelösungen eine smarte Kreislaufwirtschaft (recycle, recover, remanufacture, repurpose etc.) forcieren.

Infrage kommen Produkte, Services und Technologien, die die folgenden Bereiche adressieren:

- Diskrete Fertigung und Prozessindustrie

- Industrie, Gebäude- & Energieinfrastruktur

- IT / Data Center

- Baustellen und baunahe Dienstleistungen

- Materialien, Komponenten und Tools zum Einsatz auf Baustellen und in der Infrastruktur

Stark im umfassenden Business Ökosystem

Gemeinsam mit seinen Marken Actemium, Axians, Omexom und VINCI Energies Building Solutions beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende und gestaltet dazu aktiv die Digitalisierung und die Energiewende mit. Dabei setzt der Konzern auf ein branchenübergreifendes Netzwerk, das neben seinen Marken auch Kunden, Partner und Startups in einem stetig wachsenden Business Ökosystem zusammenbringt. Durch den vielfach erprobten Venture-Client-Ansatz erhalten junge Unternehmen, die sich an echter Problemlösung orientieren und diese bereits in der Praxis demonstriert haben, die Möglichkeit, Teil des großen Business Ökosystems zu werden. So bekommen sie nicht nur Zugang zu Branchenexpert:innen und potenziellen Kunden. Auch erhalten sie die Chance, ihre Lösungen an realen Anwendungsfällen zu testen, weiterzuentwickeln und diese dank der Expertise von VINCI Energies in andere komplexe Systeme – etwa als EPC Contractor – zu integrieren. Startups profitieren damit von starken Partnerschaften und können so ihre eigenen Stärken weiter ausbauen.

Wie die Zusammenarbeit mit innovativen Jungunternehmen beim Thema Kreislaufwirtschaft konkret aussieht, zeigt das Beispiel der Partnerschaft mit Voltfang. Gemeinsam mit Omexom, der Energie Infrastrukturmarke von VINCI Energies, wurde ein hochmoderner 540 kWh-Batteriespeicher des Aachener-Startups beim Flughaften Stuttgart installiert. Dieser kann zur Versorgung von E-Lkw etwa zum Transport des Flugzeugcaterings oder für Shuttle-Fahrten genutzt werden. Die Leistung reicht für rund 270 Kilometer – oder umgerechnet zur Versorgung von etwa 50 Flugzeugen mit Speisen und Getränken. Eine zusätzliche Software für das Energiemanagement ermöglicht, dass der Flughafen Energie flexibel steuern und sogar am Energy Trading teilnehmen kann. Zudem hat Omexom zusammen mit Voltfang einen Central Hub entwickelt und vor Ort installiert, der Batteriespeicher, PV-Anlage und Ladeinfrastruktur vernetzt und so bis zu einem Megawatt Bezugsleistung und bis zu zwei Megawatt Bereitstellungsleistung zur Verfügung stellt. Die Erweiterung des Batteriespeichers um die zehnfache Leistung ist bereits in Planung, um bis 2040 einen CO2-neutralen Flughafenbetrieb zu ermöglichen.

„In einer immer stärker vernetzten Welt sind ein offener Austausch und das Teilen von Know-how unverzichtbar für den Erfolg – genau das forcieren wir proaktiv in unserem Business Ökosystem. Das VINCI Startup Speed Dating innerhalb unseres Programms Startup Connect stellt hierbei einen der Grundpfeiler dar“, sagt Sascha Bäcker, CDO von VINCI Energies für DACH und Osteuropa. „Das Thema Kreislaufwirtschaft nimmt bei der ökologischen Wende einen besonders hohen Stellenwert ein. Denn es gilt, Ressourcen bestmöglich zu schonen, um sowohl dem Umwelt- und Klimaschutz als auch der Wirtschaftlichkeit Rechnung zu tragen. Wir sind daher gespannt und freuen uns darauf, mit welchen innovativen Lösungen uns die Startups in diesem Jahr überraschen werden und wie wir durch die zukünftige Zusammenarbeit gemeinsam Mehrwerte schaffen können.“

„Unser Programm Startup Connect hat sich nicht nur für uns, sondern im gleichen Maße auch für unsere Kunden und Partner zweifellos als echtes Erfolgsmodell herausgestellt“, so Katharina Hickel, Head of Digital Ecosystem bei VINCI Energies. „Besonders durch unsere verschiedenen Modelle von Partnerschaften mit Startups konnten wir in den vergangenen Jahren gemeinsam neue innovative Ideen entwickeln, praktisch umsetzen und so unzählige Synergien erzielen. Mit dem diesjährigen Fokus auf Lösungen zur Kreislaufwirtschaft stellt das VINCI Startup Speed Dating zudem den Auftakt für unsere Business-Ökosystem-Kampagne dar. Damit möchten wir unser bereits großes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt – vom VINCI Umwelttag bis zu unserem Environmental Award – weiter ausbauen. Wir arbeiten hier eng mit dem Team meiner Kollegin Clara von Bargen zusammen und treiben das Thema gemeinsam mit unseren Business Units voran. Das gilt auch für den weiter gefassten Bereich der ESG-Kriterien. Beispielsweise loben wir in diesem Jahr als Partner der Initiative „Women Start-up“ von UnternehmerTUM den Sonderpreis Sustainability für frauengeführte Teams beziehungsweise Startups aus. Das Startup Speed Dating bietet auch jungen Unternehmerinnen eine ideale Gelegenheit, ihre Lösungen vorzustellen und wir freuen uns, sie kennenzulernen.“

„Die Kreislaufwirtschaft ist entscheidend für die Umweltziele von VINCI Energies und unserem Netzwerk. Durch Wiederverwendung, Reparatur und Recycling können wir den Ressourcenverbrauch senken und die Umweltbelastung minimieren. Zudem trägt sie erheblich zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung und Biodiversitätsverlust bei. Die Ausweitung der Kreislaufwirtschaft in unseren Prozessen ermöglicht es uns, mehrere gleichermaßen wichtige Umweltziele parallel anzugehen“, erklärt Clara von Bargen, Managerin für Nachhaltigkeit und Umwelt von VINCI Energies Europe East. „Partnerschaften mit Startups sind dabei zentral, da sie innovative Technologien und frische Ideen einbringen, die unsere Nachhaltigkeitsziele schneller und effizienter erreichen lassen. Derartige Kooperationen ermöglichen es uns, noch flexibler auf Marktveränderungen zu reagieren und nachhaltige Geschäftsmodelle zu etablieren. Ich freue mich darauf, die Projekte der Startups kennenzulernen und gemeinsam an ihrer Umsetzung bei VINCI Energies zu arbeiten.“

Für das diesjährige VINCI Startup Speed Dating können sich Jungunternehmen noch bis Ende Mai auf der offiziellen Website (https://www.digitalecosystem.vinci-energies.de/de/entdeckt-unser-oekosys...) zum Event registrieren.

