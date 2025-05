Startseite Kreativitätskurs für Führungskräfte am 30. Juni in Potsdam und am 5. Juli in Wittichenau Pressetext verfasst von berndblase am Do, 2025-05-15 09:24. Werkzeuge & Methoden für innovative Führungskräfte.

Modul 1: Kreativität & Führung – Widerspruch oder Schlüsselkompetenz?

Modul 2: Der kreative Werkzeugkoffer

Modul 3: Der kreative Flow im Alltag Kreativitätskurses für Führungskräfte, der praxisnah, inspirierend und auf die Bedürfnisse von Führungskräften zugeschnitten ist: Seminar: Kreativität im Führungsalltag – Werkzeuge & Methoden für innovative Führungskräfte

Zielgruppe:

Führungskräfte aller Branchen und Hierarchiestufen, die ihren Führungsalltag mit kreativen Methoden bereichern und innovative Impulse setzen möchten. Seminarziele: Förderung der persönlichen Kreativität im Führungsalltag Anwendung von Kreativitätstechniken auf konkrete Führungsherausforderungen Entwicklung eines kreativen Mindsets zur Problemlösung, Teamführung und Strategiegestaltung Integration kreativer Rituale in den Arbeitsalltag Modul 1: Kreativität & Führung – Widerspruch oder Schlüsselkompetenz?

Warum Führungskräfte Kreativität brauchen Kreativität als strategisches Führungsinstrument Kreative vs. reaktive Führung Modul 2: Der kreative Werkzeugkoffer

Einführung in bewährte Kreativitätstechniken: Mind Mapping Brainstorming & Brainwriting SCAMPER 6-Hüte-Denken Reizwortanalyse Übungen zu Alltagsproblemen aus der Führungspraxis Modul 3: Der kreative Flow im Alltag

Persönliche Kreativitätsquellen entdecken Kreativitätshemmnisse im Führungsalltag identifizieren und überwinden Rituale und Mini-Tools für spontane Idee

