Startseite Premiere der Personaltage 2025 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-15 07:49. Das neue HR-Event des kbw. vom 5. bis 7. November in Berlin und online Das Kommunale Bildungswerk e.?V. (KBW) präsentiert mit den Personaltagen 2025 ein zukunftsweisendes Bildungs- und Kongressformat für alle, die Personal gestalten, führen und weiterentwickeln. Vom 05. bis 07. November 2025 findet das Event im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Berlin statt - wahlweise in Präsenz oder digital im Rahmen eines innovativen hybriden Konzepts. "Mit den Personaltagen schaffen wir ein Forum für aktuelles Wissen, inspirierenden Austausch und praxisnahe Weiterbildung - speziell für die Fach- und Führungskräfte im Personalbereich der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und darüber hinaus", so die Veranstalter:innen des KBW. Das Event richtet sich gezielt an Personalverantwortliche, HR-Expert:innen, Führungskräfte, Personalräte, Ausbildungsleiter:innen und Entscheidungsträger:innen. Programm-Highlights: Keynotes: Top-Speaker:innen live mit Inspirationen für Personalverantwortliche.

Fachforen: Themen zu Personal und Führung, Ausbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht.

Fortbildungsseminare: Seminare mit Teilnahmezertifikat als anerkannter Nachweis beruflicher Weiterbildung.

Interaktive Formate: Persönliche Entwicklung und Austausch.

Mit Expert:innen im Dialog: Meet the Expert - Praxisfragen klären, persönlich und exklusiv.

Teilnehmende können sich auf exklusive Best Practices freuen, die neue Impulse für moderne Personalstrategien liefern, sowie auf intensives Networking mit Expert:innen und Branchenkolleg:innen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen, das Programm und Buchungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://personaltage.de

