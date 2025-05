Startseite Ronny Krappmann veröffentlicht als Remix "Flammen der Liebe" (Flames of love) Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 13:36. Der Vorbote für das kommende Album Ab dem 16.05.2025 ist die Singleauskopplung "Flammen der Liebe" (Flames Of Love) in allen relevanten Downloadportalen / MPN erhältlich.

Am 20.06.2025 folgt das fünfte Ronny Krappmann Album "Am Ende bleibt der Anfang" (DA-Music), welches auch als physischer Tonträger verfügbar sein wird und sich ab sofort im Vorverkauf befindet. Bereits am 15.05.2025 ab 18 Uhr hat das in atemberaubender Kulisse auf der Burgruine Hohengundelfingen in Baden-Württemberg gedrehte Video zu "Flammen der Liebe" (Flames Of Love) Remix seine YouTube-Premiere… https://www.youtube.com/watch?v=1nkAjSZUdME …und fackelt nicht lange, denn über 80 brennende Leuchtfeuer lassen dabei auf einen heißen Disco-Fox-Sommer hoffen. Die Idee zu dieser flammenreichen Umsetzung hatten der junge aus der Region stammende Fotograf und Videoregisseur Tim Aierstock (23) und sein engagiertes Kreativteam, welche damit ein bildstarkes Meisterwerk abliefern. Der in englischer Sprache gesungene Originaltitel "Flames Of Love" des Münchner Künstlers FANCY aus dem Jahre 1988 wurde am 03.04.2000 erstmals als offizielle Deutsche Coverversion mit Ronny Krappmann veröffentlicht. 2025 feiert das Multitalent aus Dresden mit diesem Song 25-jähriges Hit-Jubiläum. Zeitgemäß arrangiert, produziert und mit Ronnys unverkennbarer Stimmfärbung neu eingesungen, begeistert er noch einmal mit (s)einem zeitlosen Ohrwurm, der Nostalgie und Gegenwart mit viel Herzenswärme miteinander verbindet. Infos zum Sänger gibt es unter:

