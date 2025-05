Startseite Joe Nimble startet Crowdfunding-Kampagne für revolutionäres Trainingsgerät "Big Toe PowerPro" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 12:46. Kickstart für den großen Zeh: Mit dem Big Toe PowerPro bringt Joe Nimble das weltweit erste Trainingsgerät für

den großen Zeh auf den Markt - per Crowdfunding finanziert. Ludwigsburg, 14. Mai 2025. Der große Zeh ist der stärkste Hebel für Vortrieb, Stabilität und Leistung beim Laufen und doch wird er im Training fast vollständig vernachlässigt. Mit dem Big Toe PowerPro bringt Joe Nimble jetzt ein neuartiges Trainingsgerät auf den Markt, das gezielt die Kraft des großen Zehs stärkt. Entwickelt wurde es in Zusammenarbeit mit Dr. Jan-Peter Goldmann, einem international renommierten Fuß-Biomechaniker der Deutschen Sporthochschule Köln. "Unsere Studien zeigen, dass ein gezieltes Training der Großzehenbeuger die Kraft im Fuß um bis zu 70?Prozent steigert - auch bei Profis", erklärt er. "Der Big Toe PowerPro setzt wissenschaftliche Erkenntnisse in ein einfaches, aber wirkungsvolles Tool um." Mit dem Launch einer internationalen Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo will Joe Nimble das wissenschaftlich fundierte Konzept in die breite Anwendung bringen und die Serienfertigung des Big Toe PowerPro ermöglichen. Zwei Übungen, drei Minuten, viermal pro Woche - für spürbare Effekte Der Big Toe PowerPro wurde ursprünglich für Hochleistungssportler entwickelt. Mittlerweile greifen auch Coaches, Reha-Zentren und Physiotherapeuten darauf zurück. Für den Heimgebrauch wurde das Gerät so optimiert, dass es leicht, kompakt und unkompliziert einsetzbar ist: zu Hause, im Studio oder im Office. Dabei kombiniert das Gerät biomechanisches Know-how mit alltagstauglichem Design. Hergestellt wird es in Deutschland, aus hochwertigen Materialien und mit größter handwerklicher Präzision. Die Anwendung ist einfach und intuitiv: Auf einer stabilen Holzplattform werden gezielte Flexions- und Extensionsübungen des großen Zehs ausgeführt - mit individuell einstellbarem Widerstand über elastische Bänder. Schon drei Minuten, viermal wöchentlich genügen, um die funktionelle Fußkraft signifikant zu steigern. Gerade auch in der Reha ist das Gerät eine ideale Alternative zu ineffektiven und komplizierten Fußübungen. "Der große Zeh ist extrem wichtiges, aber missachtetes Glied in der Trainingskette. Wer seine Leistung steigern will, muss hier, beim Fundament, anfangen", sagt Sebastian Bär, Gründer von Joe Nimble. Was viele unterschätzen: Starke Füße sind nicht nur die Basis für Leistung - sondern auch für langfristige Gesundheit. "Unsere Fußmuskeln werden im Alltag kaum bewusst angesteuert", so Bär. "Deshalb reagieren sie besonders deutlich auf gezielte Trainingsreize. Studien und Praxiserfahrung zeigen: Wer seine Fußmuskulatur stärkt, kann das Risiko typischer Überlastungsprobleme wie Achillessehnenbeschwerden, Plantarfasziitis, Läuferknie, Schienbeinkantensyndrom oder Ermüdungsbrüche signifikant senken." Positives Feedback von Profisportlern wie Timo Hildebrand und Andreas Niedrig Profisportler haben das Gerät bereits getestet und ziehen ein positives Fazit: "Ich hätte den Big Toe PowerPro schon zu meiner aktiven Zeit als Profi gebraucht", kommentiert der ehemalige deutsche Nationaltorwart Timo Hildebrand. Und Andreas Niedrig, ehemaliger deutscher Profi-Triathlet ergänzt: "Seitdem ich mit dem Big Toe PowerPro trainiere, verbessert sich meine Laufleistung kontinuierlich." Für ein optimales Setup bietet Joe Nimble ergänzend einen Zehenspreizer, den Big Toe Spacer, und funktionale Trainingssocken, die Big Toe Socke, an. Diese unterstützen die natürliche Ausrichtung der Großzehe während des Trainings und fördern die biomechanisch korrekte Bewegungsausführung - für maximale Effektivität. Jetzt unterstützen - und Teil einer Bewegung werden Die Crowdfunding-Kampagne ist vom 14. Mai bis 22. Juni 2025 auf Indiegogo live . Ziel ist es, mindestens einen Teil der Spritzgussformen zu finanzieren, um die Serienfertigung des Big Toe PowerPro zu starten und die erste Produktionscharge zu realisieren. Unterstützer können aus verschiedenen exklusiven rabattierten Paketen wählen - vom Early-Bird-Angebot bis zur Komplettausstattung für Athleten, Physios und Vereine. Das Einzelgerät ist im Early-Bird-Angebot für 79?Euro erhältlich und somit 25?Prozent günstiger als der geplante UVP von 99 Euro. Der Versand der ersten Geräte ist für Juli 2025 geplant. Der Versand erfolgt weltweit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Joe Nimble

Über Joe Nimble: Joe Nimble ist Pionier auf dem Gebiet "Toefreedom". Seit rund zehn Jahren verfolgt Firmengründer Sebastian Bär dabei eine Mission: Läufer sollen ihren Sport dauerhaft schmerzfrei und effizient ausüben können. Zusammen mit Lee Saxby und weiteren weltweit anerkannten Experten für Lauftechnik und Biomechanik hat Sebastian Bär ein revolutionäres Schuhdesign für natürliche Zehenfreiheit und maximale Stabilität entwickelt. Das Sortiment ist komplett auf den Bereich Performance (Road, Trail, Gym und Recovery) ausgerichtet. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh "Ultreya" wurde 2022 und der "Addict Pro-R" 2024 als Best Debut von der Runner's World prämiert. Joe Nimble ist eine Ausgliederung aus der Traditions-Schuhmanufaktur BÄR GmbH, Pionier für natürliches und bequemes Laufen. Weitere Informationen zu Joe Nimble finden Sie hier: Joe Nimble im Netz: https://joe-nimble.com Joe Nimble auf Facebook: www.facebook.com/joenimbleDE Joe Nimble auf Instagram: www.instagram.com/joenimble Joe Nimble auf YouTube: https://bit.ly/2Q1EJVV

