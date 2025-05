Startseite Maxon stellt neue Lösung für Echtzeit-Rendering und filmische Voransichten für Architekten vor Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 11:30. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79613/MaxonComputersNR0514_d... Gemeinsam mit seinem Partner Vectorworks gibt Maxon auf der AIA Conference on Architecture & Design 2025 erste Einblicke in die neue Lösung BAD HOMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 14. Mai 2025 / Maxon, ein Hersteller leistungsstarker, ansprechender Softwarelösungen für Content Creators, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte, Gaming und mehr arbeiten, optimiert seine filmische Rendering-Technologie für die Architekturvisualisierung (ArchViz) weiter. Seit Jahrzehnten ermöglicht die Technologie von Maxon führenden Künstlern, das Unmögliche in der realen Welt und in der Fantasie zu verwirklichen - von Architektur, Konstruktion und Produktdesign bis hin zu atemberaubenden visuellen Effekten, Animationen und 3D-Modellierung. Nun wird eine Lösung auf diesem hohen Niveau speziell für Architekten und Designer entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der Lösungen Cinema 4D und Redshift von Maxon zu erweitern und den Anforderungen realer Design-Arbeitsabläufe in der Architektur in Echtzeit gerecht zu werden. Durch die nahtlose Integration mit gängigen CAD- und BIM-Tools wie Vectorworks ermöglicht diese neue Plattform den Anwendern den Übergang von Echtzeit-Voransichten zu atemberaubenden Endergebnissen innerhalb eines einheitlichen Ökosystems.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79613/MaxonComputersNR0514_d... Maxon wird seine neue Lösung in Zusammenarbeit mit Vectorworks am 5. und 6. Juni 2025 auf der AIA Conference on Architecture & Design 2025 in Boston am Stand 563 vorstellen. Durch die Kombination der BIM-Designintelligenz von Vectorworks mit der filmischen Leistungsfähigkeit der Rendering-Technologie von Maxon bieten wir mehr als nur ein Plug-in. Wir geben Architekten ein leistungsstarkes und dennoch intuitives Tool an die Hand, das ihre Arbeit optisch aufwertet, ohne sie zu verkomplizieren, sodass ihre Entwürfe klar und emotional so umgesetzt werden können, wie sie gedacht sind, sagte der CEO von Maxon, David McGavran. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von Maxon, Künstler aller Branchen zu unterstützen. Architekten und Designer, die die neue Maxon-Lösung nutzen, profitieren von nahtlosen Exportfunktionen zu Cinema 4D und Redshift, die noch hochwertigere Renderings ermöglichen, ohne den Arbeitsbereich verlassen zu müssen. Ob fortschrittliche Beleuchtung, Materialien, Motion Graphics oder filmreife Nachbearbeitung - die Nutzer können ihre Architekturpräsentationen mit den professionellen Tools von Maxon aufwerten und fotorealistische Design-Assets mit branchenführender Geschwindigkeit liefern. Wir sind bestrebt, unseren Kunden Tools zur Verfügung zu stellen, die auf ihre spezifischen Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. Unsere neue Partnerschaft mit Maxon bietet eine Antwort auf eine große Herausforderung für Fachleute aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Technik: den Bedarf an einer Echtzeit-Rendering-Lösung, die sich nahtlos in Vectorworks integrieren lässt und sich gemeinsam mit Vectorworks weiterentwickelt, so Dave Donley, Senior Director of Rendering bei Vectorworks. Durch die Entwicklung dieser Integration unter direkter Einbeziehung unserer Anwender und die Gewährleistung der Funktionsgleichheit für Mac und Windows von Anfang an bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige und zukunftssichere Lösung. Mit der bewährten Rendering-Technologie von Maxon wird diese Integration leistungsstarke neue Funktionen einführen, die die Arbeitsabläufe der Vectorworks-Kunden optimieren, Reibungsverluste im Prozess vom Entwurf bis zur Visualisierung reduzieren und ihnen ermöglichen, ihre Designvorstellungen uneingeschränkt umzusetzen. Das neue Angebot von Maxon umfasst Echtzeit-Visualisierung, intelligente Asset-Bibliotheken für architektonischen Realismus, plattformübergreifende Performance und leistungsstarkes Workflow-Management - von der Standortplanung bis zur endgültigen Präsentation. Mit einem einfachen Klick können Projekte an Cinema 4D gesendet werden, um anspruchsvollere Architekturvisualisierungen zu erstellen, einschließlich fortschrittlicher verfahrenstechnischer Animationen und Simulationen. Damit sind immersive Begehungen, Videoexporte und hochwertige Standbilder einfacher denn je. Die wichtigsten Funktionen und Vorteile - Das native Plug-in mit intuitiver Steuerung ist nahtlos in die BIM-Umgebung von Vectorworks integriert und bietet ein einheitliches Ökosystem.

- Die filmreife Bildqualität für emotionale Resonanz und Realismus basiert auf derselben Rendering-Technologie von Maxon, die auch für die Erstellung beeindruckender Grafiken für Spielfilme, Animationen und Werbespots verwendet wird.

- Architektur-Rendering in Echtzeit ermöglicht schnellere Iterationen und eine intensivere Einbindung in den Designprozess.

- Die Unterstützung für Mac und Windows gewährleistet plattformübergreifende Leistung. Die Einführung des neuen Produkts von Maxon ist der erste Schritt einer umfassenderen Strategie des Unternehmens im Bereich Architektur. Während sich die anfängliche Entwicklung auf Vectorworks konzentriert, wird Maxon die Unterstützung auf weitere Designplattformen ausweiten und damit den Zugang zu Echtzeit-Rendering-Tools innerhalb eines nahtlos vernetzten Ökosystems erweitern. Weitere Informationen zum Betaprogramm von Maxon werden im Sommer bekannt gegeben. Treffen Sie Maxon auf der AIA25 Die Teilnehmer der diesjährigen AIA Conference on Architecture & Design sind eingeladen, die neue ArchViz-Lösung von Maxon am Stand 563 aus erster Hand kennen zu lernen. Über Maxon Maxon stellt leistungsstarke, aber dennoch leicht zugängliche Softwarelösungen für Content Creators her, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modellierung, Simulation und Animation, die vielfältige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Tools für Bearbeitung, Motion Design und Filmproduktion, der führende, rasend schnelle Redshift-Renderer und ZBrush, die branchenführende Lösung für digitales Modellieren und Malen, die für Deskop und iPad verfügbar ist. Pressesprecherin

Kristin Canders

Grithaus Agency

(e) kristin@grithaus.agency QUELLE: Maxon Computers Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten