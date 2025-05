Startseite Neotech Metals kündigt Privatplatzierung im Wert von 1 Millionen $ an Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 11:22. Vancouver, British Columbia, 14. Mai 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) von bis zu 6.666.666 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit in einer oder mehreren Tranchen durchzuführen, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ zu erzielen (das Emissionsangebot). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Stock Exchange (CSE) den Umfang des Emissionsangebots zu erhöhen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von je 0,25 $ berechtigt. Die Warrants unterliegen einer Klausel hinsichtlich eines vorgezogenen Verfalls, welcher zufolge das Unternehmen in einer Pressemeldung bekannt geben kann, dass das Verfallsdatum der Warrants auf das Datum, das 30 Tage nach der Mitteilung liegt, vorgezogen wird, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen an der CSE mehr als 0,40 $ pro Aktie beträgt. Die Einheiten, einschließlich aller ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. Im Einklang mit den Richtlinien der CSE müssen möglicherweise Vermittlungsprovisionen an unabhängige Parteien gezahlt werden, die dem Unternehmen Zeichner vermitteln. Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 26. Juni 2025 erfolgen. Das Emissionsangebot steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, wie z. B. dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der CSE. Das Unternehmen muss in Verbindung mit dem Emissionsangebot möglicherweise Vermittlungsprovisionen zahlen. Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die Finanzierung von Explorationsausgaben auf den Projekten des Unternehmens sowie für Unternehmens- und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots begeben werden sollen, werden im Wege einer Privatplatzierung in den Provinzen oder Territorien Kanadas sowie anderen vom Unternehmen festgelegten Rechtsgebieten, jeweils gemäß den anwendbaren Ausnahmeregelungen von den Prospektanforderungen nach geltendem Wertpapierrecht, angeboten. Die im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum des Emissionsangebots abläuft. Die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in anderen Gerichtsbarkeiten, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, verkauft werden. IM NAMEN DES BOARDS Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp. Über Neotech Metals Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens. Qualifizierter Sachverständiger Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Kontaktinformationen Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663 *TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Neotech Metals Corp.

