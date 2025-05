Startseite Nicola Mining - Einzigartiger Junior mit erheblichem Entdeckungspotenzial Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 10:58. Nach Ansicht der Analysten von Noble Capital Markets ist Nicola Mining unter den Junior-Explorern einzigartig und weist großes Kurspmtenzial auf. Die Analysten von Noble Capital Markets haben vor Kurzem die kanadische Gold-, Silber- und Kupfergesellschaft Nicola Mining (WKN A3D3LF / TSXV NIM) unter die Lupe genommen und mit dem Rating "Outperform" versehen. Nobel sieht das Kursziel für die Nicola-Aktie dabei bei 0,70 CAD bzw. 0,50 USD pro Aktie. Vom aktuellen Kursniveau aus (0,37 CAD) bedeutet das ein Kurspotenzial von mehr als 89%! Das ist nach Ansicht der Experten unter anderem gerechtfertigt, da es sich bei Nicola Mining um eine einzigartige Junior Exploration Company handele, die über erhebliches Entdeckungs- und Wertschöpfungspotenzial mit ihrem Kupferprojekt New Craigmont sowie der hochgradigen Treasure Mountain-Mine (Silber, Blei und Zink) und dem Goldprojekt Dominion Creek (75% Nicola) verfüge. Darüber hinaus, so Noble weiter, besitze das Unternehmen 100% an der einzigen Mühle, die über die Genehmigung verfügt, Material aus ganz British Columbia anzunehmen und zu verarbeiten. Jetzt den ganzen Artikel lesen: Nicola Mining - Einzigartiger Junior mit erheblichem Entdeckungspotenzial Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten