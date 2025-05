Startseite Helgolandfahrten ab Norddeich Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 07:36. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Tagesfahrten von Norddeich nach Helgoland und zurück. Es werden insgesamt sieben Tagestouren angeboten. Die Helgolandfahrten sind ein Angebot der Inseltouristik Norderney in Kooperation mit der Reederei Adler & Eils (Sylt). Die Reise mit dem Bäderschiff "MS Fair Lady" beginnt entlang der ostfriesischen Inseln. Etwa ab Höhe Wangerooge führt der Kurs direkt Richtung Helgoland, wobei die Route der großen Hochseeschiffe gekreuzt wird. "Die Tagesfahrten nach Helgoland sind bislang von Urlaubern aber auch von Einheimischen sehr gut angenommen worden", sagt Rainer Sürken, Projektmanager bei der AG Reederei Norden-Frisia . Die Fahrten ab Norddeich starten um 8:30 Uhr, Ankunft auf Helgoland ist um etwa 12:00 Uhr. Die Rückfahrt beginnt nach rund vier Stunden Aufenthalt auf der Hochseeinsel um 16:00 Uhr und endet um etwa 19:30 Uhr in Norddeich. Die Preise betragen 64 Euro für Erwachsene, 32 Euro für Kinder zwischen vier und elf Jahren und 20 Euro für einen Hund. Alle Tagestouren können über das online-Buchungsportal Frisonaut der AG Reederei Norden Frisia (www.frisonaut.de) gebucht werden. Hier der Fahrplan im Detail

Norddeich - Helgoland: 22.5., 6.6., 21.6., 7.7., 22.7., 6.8., 19.8. Schon früher hat die AG Reederei Norden-Frisia Tagesfahrten nach Helgolang in Kooperation mit der Sylter Reederei Adler & Eils angeboten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: AG Reederei Norden-Frisia

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen "Frisia" als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen. Die Aufgabe der "Frisia" war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

