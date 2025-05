Startseite Abstinenznachweis leicht gemacht: Abstinenzcheck.com Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-13 09:32. Die MPV GmbH erweitert ihr Netzwerk für MPU-anerkannte Abstinenznachweise auf über 40 Standorte in Deutschland. MPV GmbH erweitert deutschlandweites Netzwerk für MPU-anerkannte Nachweise Die MPV GmbH gibt heute die Erweiterung ihres deutschlandweiten Netzwerks für Abstinenznachweis-Dienstleistungen unter der Marke Abstinenzcheck.com bekannt. Mit über 40 Standorten bietet das Unternehmen nun flächendeckend zuverlässige und behördlich anerkannte Abstinenzkontrollen für Alkohol und Drogen an. Diese Erweiterung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach professionellen Abstinenznachweisen für die MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) kontinuierlich steigt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass jährlich etwa 100.000 Personen in Deutschland eine MPU absolvieren müssen, wobei rund 40% beim ersten Versuch durchfallen. Ein wesentlicher Grund für das Nichtbestehen ist häufig ein fehlender oder unzureichender Abstinenznachweis . Abstinenzcheck.com adressiert dieses Problem mit einem umfassenden Angebot an Urinkontrollen und Haaranalysen , die von allen MPU-Stellen und Behörden anerkannt werden. "Unser Ziel ist es, den Prozess des Abstinenznachweises so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten", erklärt Markus Erl, Geschäftsführer der MPV GmbH. "Mit unserem erweiterten Netzwerk können wir nun noch mehr Menschen dabei unterstützen, ihren Führerschein schneller wiederzuerlangen. Unsere Kunden schätzen besonders die Kombination aus professioneller Beratung, transparenten Preisen und der Sicherheit eines anerkannten Nachweises." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MPV GmbH

Herr Markus Erl

Landshuterstr. 19

93047 Regensburg

Deutschland fon ..: 0800 9996668

web ..: https://www.abstinenzcheck.com

email : anfrage@mpv-gmbh.de Abstinenzcheck.com ist eine Marke der MPV GmbH, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen rund um die MPU-Vorbereitung. Das Unternehmen bietet neben Abstinenznachweisen auch umfassende MPU-Vorbereitungskurse, Beratungen und Materialien an. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 25.000 erfolgreichen Abstinenznachweisen hat sich Abstinenzcheck.com als zuverlässiger Partner für Menschen etabliert, die ihren Führerschein wiedererlangen möchten. Pressekontakt: MPV GmbH

Herr Markus Erl

Landshuterstr. 19

93047 Regensburg fon ..: 0800 9996668

email : anfrage@mpv-gmbh.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten