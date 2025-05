Startseite Klüngelskerle und Schrottsammler in Köln – Autoverschrottung, Schrottabholung & Containerdienst vom Profi Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Di, 2025-05-13 08:22. In einer Großstadt wie Köln fällt täglich eine enorme Menge an Altmetall, Elektroschrott und Altfahrzeugen an. Damit diese fachgerecht entsorgt oder wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden können, sind professionelle Schrottsammler und zertifizierte Autoverwerter unerlässlich. Als erfahrenes Team bieten wir Ihnen zuverlässige Schrottabholung in Köln, fachgerechte Autoverschrottung, flexiblen Containerdienst sowie Demontage- und Entsorgungsleistungen an – direkt vor Ort, kostenfrei und effizient. Schrottsammler Köln – Unsere Klüngelskerle holen Ihren Schrott ab

Unsere mobilen Schrottsammler in Köln, oft liebevoll Klüngelskerle genannt, sind täglich im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Ob in Ehrenfeld, Nippes, Chorweiler oder Lindenthal – wir kommen dorthin, wo Schrott anfällt. Wir holen ab: Haushaltsschrott wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde, Fahrräder Bauschrott wie Rohre, Heizkörper, Stahlträger Gewerbeschrott aus Werkstätten und Produktionshallen Elektroschrott und Kabelreste Alu, Kupfer, Messing, Edelstahl, Zinn und Blei Unsere kostenlose Schrottabholung in Köln erfolgt flexibel, schnell und zuverlässig – auf Wunsch auch kurzfristig am selben Tag. Autoverschrottung Köln – Umweltgerecht & zertifiziert

Wenn Sie ein altes Auto in Köln verschrotten lassen möchten, sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir kümmern uns um: Fachgerechte Abholung des Fahrzeugs mit Transporter oder Abschleppwagen Verwertung nach § 5 Abs. 3 AltfahrzeugV Ausstellung des Verwertungsnachweises (Verwertungszertifikat) Abmeldung bei der Zulassungsstelle Egal ob Totalschaden, Unfallfahrzeug oder stillgelegter Wagen – wir übernehmen die Autoverschrottung in Köln kostenfrei, sofern das Fahrzeug vollständig ist. Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge holen wir kostenlos ab. Schrott verkaufen in Köln – Faire Preise bei Abholung

Metallschrott ist bares Geld wert – bei uns können Sie Schrott verkaufen in Köln mit direkter Abholung. Wir bezahlen tagesaktuelle Schrottpreise für: Kupfer Aluminium Messing Kabelreste Blei und Zinn Edelstahl Bereits ab kleineren Mengen kommen wir vorbei, wiegen den Schrott vor Ort mit geeichten Geräten und zahlen bar oder per Überweisung – schnell und transparent. Für größere Mengen bieten wir auch Container an – mehr dazu im nächsten Abschnitt. Containerdienst für Schrott in Köln – Flexible Lösungen für Privat und Gewerbe

Unser Containerdienst Köln ist ideal für größere Mengen an Metall- oder Elektroschrott, z. B. bei: Haushaltsauflösungen Baustellen und Sanierungsarbeiten Produktionsabfällen aus Industrie und Handwerk Wir liefern Ihnen Schrottcontainer in verschiedenen Größen (30 m³ – 40 m³), stellen diese termingerecht auf und holen sie nach Beladung wieder ab. Auch regelmäßige Abholzyklen für Firmenkunden sind möglich. Ihre Vorteile beim Containerdienst Köln: Flexible Mietzeiten Keine versteckten Kosten Schnelle Aufstellung Entsorgung gemäß Abfallrecht Demontage und Schrottabbau in Köln – Vom Heizkessel bis zur Industrieanlage

Nicht immer liegt der Schrott lose bereit – oft müssen Anlagen, Maschinen oder Metallkonstruktionen erst fachgerecht zurückgebaut werden. Hier kommen unsere Spezialisten für Demontage in Köln ins Spiel. Wir bieten: Rückbau von Heizungsanlagen, Klimageräten, Industrieanlagen Demontage von Metallkonstruktionen, Aufzügen, Rolltoren Zerlegung von Maschinen, Fahrzeugen, Baugeräten Sicherheitsgerechte Trennung von gefährlichen Stoffen Mit modernem Werkzeug, erfahrenem Personal und der nötigen Genehmigung garantieren wir eine sichere und effiziente Durchführung – auf Wunsch inklusive Abtransport und Entsorgung. Nachhaltige Entsorgung in Köln – Umweltbewusst & zertifiziert

Als verantwortungsbewusster Entsorgungsbetrieb setzen wir auf umweltfreundliche Verwertungsketten. Alle von uns abgeholten Materialien werden: Sortenrein getrennt Energie- und ressourcenschonend recycelt Nach DIN-Normen dokumentiert Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Recyclinghöfen und Schmelzwerken zusammen, um einen nachhaltigen Materialkreislauf sicherzustellen. Warum wir der richtige Partner für Schrottabholung & Autoverschrottung in Köln sind

Kostenlose Abholung im gesamten Kölner Stadtgebiet Transparente Schrottpreise und faire Vergütung Zertifizierte Autoverwertung Schnelle Reaktion auf Anfragen – auch per WhatsApp oder E-Mail Komplettlösungen für Privat, Gewerbe und Industrie Langjährige Erfahrung und kompetentes Fachpersonal Ob einmalige Abholung, regelmäßiger Containerdienst oder komplexe Demontage – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Unsere Klüngelskerle in Köln sind für Sie da, wenn Sie Schrott loswerden wollen – zuverlässig, freundlich und fachgerecht. Sie möchten noch heute Ihren Schrott loswerden? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung und Terminvereinbarung – wir sind für Sie da!

