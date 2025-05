Startseite Gold ist der bevorzugte Hafen für Investoren Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-12 17:58. Die US-Handelspolitik schürt Sorgen bezüglich finanzieller und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten ist der Goldpreis enorm gestiegen. Allein die ersten vier Monate 2025 waren von einer Preisrally geprägt, die es seit 2006 nicht mehr gab. Und die Unsicherheiten werden sicher nicht von heute auf morgen verschwinden. Damit sollte weiteres Aufwärtspotenzial beim Goldpreis gegeben sein. Großes Potenzial dürfte noch in vielen Goldminenaktien stecken. China ist durch die Zölle hohen Belastungen ausgesetzt, doch Peking will gegensteuern und hat Leitzins und Mindestreservesatz aktuell gesenkt. Denn wie vom Vorsitzenden der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde, Wu Qing, zu hören war, habe "die missbräuchliche Anwendung von Zöllen durch die USA die globale Wirtschafts- und Handelsordnung schwer gestört". China will die heimische Konjunktur mit Lockerungsmaßnahmen stimulieren. Und so wird allgemein mit weiteren Stimulierungsmaßnahmen gerechnet. Letztendlich sollte dies auch dem Goldpreis zugutekommen. In den USA hat die Fed, wie bereits erwartet, den Zinssatz auf dem aktuellen Stand von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. In der Rede von Fed-Chef Powell kam auch zum Ausdruck, dass die Risiken bezüglich Inflation und Arbeitslosigkeit steigen könnten. Damit steigt die Unsicherheit, die dann weitere Anleger in den sicheren Hafen Gold treiben kann. Steigt die Inflation, bewährt sich Gold als Krisenwährung, da Gold im Gegensatz zu den Währungen seinen Wert behält oder steigert. Anleger, die etwas risikobereiter sind, können sich Goldminenaktien wie Calibre Mining oder Aurania Resources zu Gemüte führen. Calibre Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining... - produzierte im ersten Quartal 2025 mehr als 71.000 Unzen Gold (Nicaragua und Nevada). Die angestrebte Fusion zwischen Calibre und Equinox Gold wird einen bedeutenden Goldproduzenten schaffen. Ein Unternehmen, das in den Anden bei seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt den Blickpunkt auf Gold und Kupfer legt, ist Aurania Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resour... -. Das Projekt verbindet auf spannende Weise historische Arbeit und moderne Explorationsmethoden. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

