Startseite Natürlich Schwimmen lernen: Neue Schwimmkurse der Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. an Badeseen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-12 12:37. Nachhaltige Schwimmkurse "Natürlich Schwimmen lernen" an Badeseen - für Sicherheit, Umweltbewusstsein und Chancengleichheit. Hockenheim, 12.05.2025 - Immer mehr Kinder in Deutschland lernen nicht rechtzeitig schwimmen. Die Gründe dafür sind vielfältig: geschlossene Bäder, fehlende Kurse und finanzielle Hürden. Die Folgen jedoch sind dramatisch - jedes Jahr kommt es zu schweren Badeunfällen, viele davon vermeidbar. Die Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. will das ändern - mit einem neuen, bundesweiten Konzept: "Natürlich Schwimmen lernen". Dabei werden klassische Schwimmkurse nicht wie üblich im Hallen- oder Freibad abgehalten, sondern an natürlichen Gewässern wie Badeseen oder Küstenabschnitten. Das Ziel: Kindern nicht nur das sichere Schwimmen beizubringen, sondern auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt zu fördern. "Wir verbinden Schwimmausbildung mit Naturerfahrung. Kinder lernen dort, wo sie im Alltag auch baden: draußen, im See, im Wind, in Bewegung", erklärt Roland A. Jonda, Vorstand der Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. "Das stärkt nicht nur ihre Sicherheit im Wasser, sondern auch ihre Selbstständigkeit und ihr Bewusstsein für die Natur." Das Konzept basiert auf drei Säulen: Schwimmen lernen im Einklang mit der Umwelt Sicherheitskonzepte für offene Gewässer Nachhaltige Bildungsarbeit mit sozialem Anspruch Kindgerecht. Nachhaltig. Sicher. Die Kurse der Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. beinhalten alle klassischen Elemente der Wassergewöhnung, Atemtechnik, Schwebeübungen, Gleitphasen und erste Schwimmstile - jedoch angepasst an die Gegebenheiten natürlicher Gewässer. Gleichzeitig vermitteln sie spielerisch Wissen über Strömungen, Gefahrenzonen, Wetterlagen und das Verhalten in Notsituationen. Begleitend werden umweltpädagogische Aktivitäten durchgeführt, z.?B. Uferreinigung, Tierbeobachtung oder spielerische Naturerkundung. Sicherheit steht dabei immer an erster Stelle: Kleine Gruppen, ausgebildete Schwimmlehrer:innen mit Rettungsschwimmerausbildung sowie mobile Sicherheitsausstattung (Bojen, Markierungen, Erste-Hilfe-Kits) sorgen für verlässliche Rahmenbedingungen - auch fernab vom klassischen Schwimmbad. Bundesweiter Start im Sommer - und viele neue Chancen Ab Sommer 2025 startet "Natürlich Schwimmen lernen" an ersten Pilotstandorten in mehreren Bundesländern. Die Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. plant dabei eine flächendeckende Ausweitung in Zusammenarbeit mit Kommunen, Badebetreibern, Schulen und sozialen Trägern. Gleichzeitig investiert der Verein in die Zukunft: Der Aufbau einer eigenen GEFOWA-Akademie für Schwimmlehrer:innen ist bereits in Planung - inklusive eigener Zertifizierung nach pädagogischen und sicherheitsorientierten Standards. Um das Projekt umzusetzen, schreibt der Verein in den kommenden Wochen deutschlandweit zahlreiche Stellen aus - sowohl haupt- als auch nebenberuflich. Partnerschaften und Sponsoren gesucht Die Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. sucht für die Umsetzung auch Partnerunternehmen, Förderinstitutionen und Sponsoren, die sich für Sicherheit, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen möchten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V.

email : go@gefowa.de "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. Die Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Ziel der Organisation ist es, Menschen jeden Alters für den sicheren, nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren - durch Schwimmausbildung, Rettungsschwimmerqualifizierung, Naturpädagogik und Beratung für Kommunen und Träger. Der Verein wurde 2021 gegründet und hat sich seither als moderner Akteur im Bereich Wassersicherheit, Umweltbildung und sportpädagogischer Arbeit etabliert. Die Arbeit ist überregional ausgerichtet, mit deutschlandweiten Projekten, Kursangeboten und Einsatzorten. Unsere Mission

Wir fördern Schwimmfähigkeit, Rettungskompetenz und Umweltbewusstsein - weil Wasser nicht nur Freude, sondern auch Verantwortung bedeutet. Unsere Programme richten sich insbesondere an Kinder und Jugendliche, aber auch an soziale Einrichtungen, Kommunen und Bildungsträger. Unsere Tätigkeitsbereiche

Kinderschwimmkurse an Schwimmbädern und Badeseen

? inklusive des nachhaltigen Bildungsprogramms "Natürlich Schwimmen lernen" Ausbildung von Schwimmlehrer:innen

? GEFOWA-Zertifizierung nach pädagogisch-sicherheitsorientierten Standards Einsatzplanung & Vermittlung von Rettungsschwimmern an öffentliche Einrichtungen Beratung für Städte und Gemeinden zu Themen wie Badezonen-Sicherheit, Steganlagen, Wasserzugänge oder nachhaltige Nutzung von Naturgewässern Kooperation mit Schulen, Kitas, Trägern und sozialen Initiativen

? insbesondere für benachteiligte Kinder oder strukturschwache Regionen Werte & Haltung

Sicherheit: Wir setzen auf klare Konzepte, geprüfte Ausbildung und qualifiziertes Personal Nachhaltigkeit: Naturpädagogik und respektvoller Umgang mit Gewässern sind fest im Curriculum verankert Chancengleichheit: Schwimmen ist ein Menschenrecht - deshalb arbeiten wir mit Förderprogrammen und bieten Kurse auch für Familien mit geringem Einkommen an Professionalität: Unsere Ausbildungsangebote sind strukturiert, qualitätsgesichert und praxisnah Gemeinschaft: Wasser verbindet - ob im Verein, in der Schule oder im Rettungseinsatz Organisatorisches

Vereinsregister: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, VR 61418 Steuernummer: 43043/31613 (gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Schwetzingen) Vorstand: Roland A. Jonda (Vorsitzender) Geschäftsstelle: Werner-Heisenberg-Straße 2, 68766 Hockenheim Tätigkeitsgebiet: bundesweit

