Startseite Börsenzulassungsdokument hinterlegt - Sämtliche 110.334.081 Aktien zum Börsenhandel zugelassen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-12 12:05. München (IRW-Press/12.05.2025) -

Börsenzulassungsdokument hinterlegt Sämtliche 110.334.081 Aktien zum Börsenhandel zugelassen Auslieferung der Aktien aus der Kapitalerhöhung erfolgt in Kürze München, 12. Mai 2025 - Die Philomaxcap AG (ISIN: DE000A1A6WB2 / WKN: A1A6WB) hat vor Kurzem eine Kapitalerhöhung gegen Sach- und Bareinlagen erfolgreich beendet. Insgesamt wurden 93.326.847 neue Aktien zum Ausgabetrag von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet und übernommen. Das Grundkapital der Philomaxcap AG stieg durch diese Kapitalmaßnahme von EUR 17.007.234,00 auf EUR 110.334.081,00. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 19. März 2025. Von den neuen Aktien entfallen 93.036.431 auf die Übertragung sämtlicher Anteile an der GenH2 Corp. ("GenH2"). Dazu Josh McMorrow, Vorstand der Philomaxcap AG und Executive Chairman der GenH2: "GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastrukturtechnologie und Ausrüstung für flüssigen Wasserstoff. Mit unseren patentgeschützten technischen Lösungen, die von einem renommierten Team unter der Leitung von Forschern und Ingenieuren der NASA Hall of Fame entwickelt wurden, wollen wir einen neuen Standard für Flüssigwasserstoffsysteme setzen. Herkömmliche Lösungen für flüssigen Wasserstoff führen aufgrund von Verdunstung und Entlüftung während des Transports, der Lagerung und der Abgabe zu Verlusten von 20 % bis 40 %. Unsere Technologie verhindert solche Verluste und bietet dadurch erhebliche Kostenvorteile mit dem Ziel, Wasserstoff als echte Alternative zu Dieselkraftstoff zu etablieren." Durch die neuen Aktionäre aus dem bisherigen Aktionärskreis der GenH2 sowie aus der parallel durchgeführten Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre und dem anschließenden Private Placement, an dem auch Mitglieder des Aufsichtsrates und der Vorstand teilgenommen haben, erhöht sich der Freefloat, definiert als Aktionäre mit einem Anteil am gesamten Grundkapital von jeweils weniger als 3 Prozent, von 1,88 Prozent auf nunmehr 9,69 Prozent. Größte Aktionärin ist jetzt H2E Americas LLC mit 38,20 %. Am 5. Mai 2025 wurde das Börsenzulassungsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 iSd. Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchstabe ba) iii) Verordnung (EU) 2017/1129 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hinterlegt. Es ist auf der Unternehmenswebsite unter www.philomaxcap.de/20.html veröffentlicht. Die Lieferung der neuen Aktien an die Zeichner der Bar- und Sachkapitalerhöhung erfolgt nach Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, voraussichtlich ab Anfang der kommenden Woche. Die neuen Aktien werden in Globalurkunden verbrieft und in die laufende Notierung der alten Aktien einbezogen. Damit sind in Kürze sämtliche 110.334.081Aktien des Grundkapitals mit der Stamm-ISIN DE000A1A6WB2 / WKN A1A6WB zum Handel zugelassen. Ende der Unternehmensmitteilung Über die Philomaxcap AG ( www.philomaxcap.de) Philomaxcap AG mit Sitz in München ist eine Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf der Wasserstoffindustrie, die Dienstleistungen für bestehende und noch zu erwerbende Beteiligungen erbringt. Im Jahr 2025 führte die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage zum vollständigen Erwerb der GenH2 Corp., einem US-amerikanischen Unternehmen, das auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiert ist. Über GenH2 ( www.genh2.com) GenH2 (

genh2hydrogen.com) , eine 100%-ige Tochtergesellschaft der börsennotierten Philomaxcap AG (FRA:HBD1), ist ein technologisch führender Anbieter von Flüssigwasserstoff-Infrastruktursystemen für fortschrittliche saubere Energie. Die Lösungen von GenH2 ermöglichen eine flexible Wasserstoffverflüssigung sowie verlustfreie Transfer- und Speichersysteme. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Anlagen, um den Aufbau von Infrastrukturen zu beschleunigen und Wasserstoff für den täglichen Gebrauch auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Zum Technologie-Team gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Erforschung, Konstruktion und dem Bau von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter www.genh2.com . Service Kontakt Investoren / Presse: Maximilian Fischer Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@philomaxcap.de (Ende) Aussender: Philomaxcap AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 2155 2804

E-Mail: info@philomaxcap.de

Website: www.philomaxcap.de ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Philomaxcap AG

Achim Pfeffer

Marienplatz 2

80331 München

Deutschland email : info@philomaxcap.de Pressekontakt: Philomaxcap AG

Achim Pfeffer

Marienplatz 2

80331 München email : info@philomaxcap.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten