Tesoro treibt Infrastrukturoptionen für das El Zorro Goldprojekt voran

9. MAI 2025

STRATEGISCHES MOU MIT TECNOCAP S.A. UNTERZEICHNET

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich bekannt zu geben, dass ein unverbindliches Memorandum of Understanding (MOU) mit Tecnocap S.A. (Tecnocap) abgeschlossen wurde. Das MOU bietet einen Rahmen zur Weiterentwicklung von Lösungen zur Stromversorgung zur Unterstützung einer potenziellen zukünftigen Entwicklung des El Zorro Goldprojekts (El Zorro oder das Projekt) in Chile.

HÖHEPUNKTE

- Unverbindliches MOU abgeschlossen, um die Prüfung von langfristigen Strominfrastruktur-Optionen zur Unterstützung der Entwicklung von El Zorro voranzutreiben.

- Mehrere Optionen zur Stromversorgung werden derzeit geprüft, darunter die Versorgung über eine von Tecnocap betriebene Stromübertragungsleitung.

- Die Übertragungsleitung liefert derzeit Strom zum Hafen Totoralillo und zur Meerwasserentsalzungsanlage, die 25 km von Ternera entfernt liegen.

- Das unverbindliche MOU initiiert einen kollaborativen Prozess zwischen Tesoro und Tecnocap zur Bewertung der Machbarkeit der Stromversorgung aus der Tecnocap-Übertragungsleitung

Tesoros Geschäftsführer, Zeff Reeves, kommentierte:

" Wir freuen uns, dieses MOU mit Tecnocap unterzeichnet zu haben, um die mögliche Nutzung ihrer Übertragungsleitung zur Stromversorgung von El Zorro zu prüfen. Ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis würde die Infrastrukturposition des Projekts erheblich stärken und das Gesamtrisiko der Entwicklung reduzieren.

Das MOU ist ein weiteres Beispiel für den strategischen Vorteil von El Zorro durch seine Lage in der Nähe bestehender Infrastrukturen und Dienstleister, was das Potenzial für eine kosteneffiziente und effektive Minenentwicklung unterstützt und weiter demonstriert.

Wir glauben, dass El Zorro in einer der weltweit günstigsten Regionen für die Entwicklung eines Goldprojekts liegt und freuen uns darauf, das Projekt parallel zu unseren laufenden Explorationsinitiativen weiter voranzutreiben und Risiken zu minimieren.

Memorandum of Understanding mit Tecnocap

Tesoro hat über seine ca. 89%ige Beteiligung an El Zorro SCM ein unverbindliches MOU mit Tecnocap S.A., einer Tochtergesellschaft der Compañía de Aceros del Pacífico S.A. (CAP), abgeschlossen. Die Vereinbarung umreißt die Absicht beider Parteien (die Parteien), gemeinsam die technische und wirtschaftliche Machbarkeit eines formellen Vertrags zur Stromversorgung von El Zorro (das Stromprojekt) zu untersuchen.

Abbildung 1: Tesoro Gold Ltd und Tecnocap bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung in Santiago, Chile. L-R - Zeff Reeves (Tesoro Gold, Managing Director), Andrés Sepúlveda (Tecnocap General Manager) und Linton Putland (Tesoro Gold, Executive Director - Bergbau und Entwicklung).

Tecnocap besitzt eine Hochleistungs-Stromübertragungsleitung in der Atacama-Region mit einer Übertragungskapazität von ca. 175 MVA (Megavoltampere). Die Leitung beinhaltet eine Erweiterung bis nach Totoralillo, nur 25 km westlich von Ternera.

Die Parteien werden gemeinsam die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Stromübertragung nach El Zorro und die zugehörige Infrastruktur prüfen, einschließlich:

- einer technischen Studie zum Stromprojekt,

- einer sozio-ökonomischen Bewertung und

- eines konzeptionellen Geschäftsmodells für die Stromlieferung an den Standort.

Fallen die Ergebnisse dieser Prüfungen positiv aus, könnten sich für Tesoro folgende Vorteile ergeben:

- Eine dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung für den Betrieb von El Zorro,

- Verringerung der Genehmigungskosten und -zeiten und

- Wegfall der Notwendigkeit, eigenständige Stromerzeugungsanlagen vor Ort zu errichten.

Das MOU ist für zwei Jahre gültig und kann von jeder Partei jederzeit ohne Strafe beendet werden.

Abbildung 2: Karte der regionalen Infrastruktur des Goldprojekts El Zorro in der Nähe des nationalen Stromnetzes und der Tecnocap Übertragungsleitung.

