Startseite BrandPilot AI meldet frühe Erfolge mit Audit-Programm, fördert kostenpflichtige Tests und Kosteneinsparungen Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-05-11 11:09. Zwei Unternehmenskunden gehen zu kostenpflichtigen Tests über, zwei neue Audits laufen, und erste Ergebnisse zeigen eine 58%ige Senkung der Kosten pro Klick (CPC) Toronto, Ontario--(8. Mai 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) (BrandPilot oder das Unternehmen), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützte Marketing- und Werbetechnologie, gab heute einen bedeutenden Fortschritt für sein AdAi Audit-Programm bekannt. Zwei Unternehmen haben ihre Audits abgeschlossen und sind in kostenpflichtige Live-Tests übergegangen, zwei weitere Unternehmen haben Audits begonnen, und ein kürzlich abgeschlossener Test zeigte erhebliche Kosteneinsparungen für ein großes kanadisches Finanzunternehmen. Dieser Fortschritt folgt auf die Einführung des kostenlosen AdAi Audits des Unternehmens am 24. März und das Update vom 17. April. Das Programm wurde entwickelt, um Marketern zu helfen, erhebliche Ineffizienzen in Google-Suchkampagnen zu identifizieren, mit besonderem Fokus auf die Optimierung von Ausgaben für Marken-Keywords, wenn keine Konkurrenz in der Anzeigenauktion besteht. Der Nutzen der Plattform wird aufgezeigt: Erfolgreicher Testabschluss Ein großes kanadisches Investment- und Beratungsunternehmen hat kürzlich seinen Test mit überzeugenden Ergebnissen abgeschlossen. Bei der Analyse von drei wichtigen Marken-Keywords identifizierte die AdAi-Technologie von BrandPilot, dass 91 % der Suchanzeigen des Unternehmens in der Auktion unangefochten waren. Durch die Optimierung der Gebote auf diese Begriffe konnte die Plattform den durchschnittlichen Cost Per Click (CPC) innerhalb von nur 13 Tagen um 58 % senken, was zu erheblichen potenziellen Einsparungen beim bezahlten Suchbudget führte. Kundenbestätigung und Umwandlungen Zur Untermauerung des in der Audit-Phase ermittelten Werts sind zwei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen vom kostenlosen Audit zu kostenpflichtigen Live-Tests übergegangen: · Eine US-amerikanische, direkt an Verbraucher gerichtete Matratzenmarke mit erheblichem nationalen Werbebudget;

· Eine kanadische, digital ausgerichtete Schmuckmarke, bekannt für personalisierte und saisonale Kampagnen. Wachsender Pipeline: Neue Audit-Aufträge Das AdAi Audit-Programm stößt weiterhin auf großes Interesse, wobei in der vergangenen Woche zwei neue Unternehmen Audits begonnen haben: · Ein großer kanadischer Telekommunikationsanbieter, der hauptsächlich Privat- und Geschäftskunden im Osten Kanadas betreut;

· Ein US-amerikanischer Marktführer, bekannt für innovative Lösungen zur Erleichterung der Küchenarbeit, darunter fortschrittliche Abfallzerkleinerer und Heißwasserspender; das Unternehmen ist Teil eines Fortune-1000-Konzerns. BrandPilot AI veranstaltet außerdem am 15. Mai um 13:00 Uhr EST ein Live-Webinar. Die Sitzung Die versteckten Kosten von Google Ads: Das Problem der unangefochtenen bezahlten Suche lösen wird aufzeigen, wie Marketingverantwortliche mit AdAi Ineffizienzen in der bezahlten Suche erkennen und beseitigen können. Registrieren Sie sich und nehmen Sie hier am Webinar teil. Über BrandPilot AI

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Performance-Marketing-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die außergewöhnliche Renditen (ROI) für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenwissen ermöglicht BrandPilot AI Unternehmen, komplexe Werbelandschaften präzise zu steuern. Das Kernangebot des Unternehmens, AdAi, bekämpft Anzeigenverschwendung, indem es kannibalisierende Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Weitere Informationen zu BrandPilot AI und seinen KI-gestützten Marketinglösungen finden Sie unter www.brandpilot.ai . Kontaktinformation

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Kundengewinne, die Wirksamkeit und Skalierbarkeit seines AdAi Audit-Programms, das Potenzial für fortlaufende Kosteneinsparungen für Kunden sowie eine breitere Einführung der KI-gestützten Werbelösungen des Unternehmens umfassen können, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit von AdAi, Ineffizienzen in bezahlten Suchkampagnen zu identifizieren, den erfolgreichen Übergang von Audit-Teilnehmern zu zahlenden Kunden und die anhaltende Nachfrage nach leistungsorientierter Marketingtechnologie. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Veränderungen in Marketingbudgets oder -prioritäten, sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen, zunehmender Wettbewerb, das Tempo der Einführung von KI-gestützten Tools in Marketingteams von Unternehmen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin messbare Leistungsverbesserungen zu liefern. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als zutreffend erweisen. Den Lesern wird geraten, diese Risiken und Unsicherheiten eigenständig zu bewerten und sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen zum Datum dieser Veröffentlichung, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

