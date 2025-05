Startseite Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie 2026 in Deutschland Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Sa, 2025-05-10 21:42. Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie in Deutschland erfolgt im Jahr 2026 und bringt zentrale Neuerungen, signifikante Veränderungen und weitreichende Konsequenzen. Diese richtungsweisende Regelung verpflichtet Unternehmen zu umfassenden Auskunfts- und Berichtspflichten bezüglich der Entgelte ihrer Mitarbeitenden. Die Entgelttransparenzrichtlinie, offiziell am 10. Mai 2023 von der Europäischen Union verabschiedet, verfolgt das Ziel, den Grundsatz "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" zu verankern. Diese Richtlinie verlangt, dass bis spätestens zum 7. Juni 2026 die gesetzlichen Bestimmungen in deutsches Recht übernommen werden. Berichterstattung und Auskunftsrechte Durch die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie in Deutschland werden erweiterte Berichterstattungspflichten für Unternehmen festgelegt. Künftig sind Unternehmen dazu verpflichtet, detaillierte Informationen über die Entgelte ihrer Beschäftigten bereitzustellen. Der Umfang der Offenlegung beinhaltet nicht nur Grundentgelte, sondern sämtliche Entgeltkomponenten sowie die angewandten Entgeltfaktoren und Kriterien für die Laufbahnentwicklung. Bei nicht nachvollziehbaren Entgeltdifferenzen sind Unternehmen mit erheblichen Konsequenzen konfrontiert. Zudem profitieren Mitarbeitende von erweiterten Auskunftsrechten. Dies umfasst nicht nur aktuelle Mitarbeiter, sondern auch Bewerbende, die im Falle von Entgeltdiskriminierung zukünftig leichter Schadenersatzforderungen geltend machen können. Die Richtlinie verfolgt nicht nur die Beseitigung geschlechtsbezogener Diskriminierung, sondern legt auch den Fokus auf weitere Benachteiligungen aufgrund von Ethnie, Herkunft, Religion oder anderen Merkmalen. Verlagerung der Beweislast auf Unternehmen Ein erhebliches Merkmal der Entgelttransparenzrichtlinie ist die Verlagerung der Beweislast auf die Unternehmen. Diese müssen nachweisen, dass sie nicht gegen die Vorschriften zur Entgeltgleichheit und Entgelttransparenz verstoßen haben. Die Möglichkeit von Sammelklagen erleichtert es Mitarbeitenden, ihre Rechte durchzusetzen, unterstützt von Verbänden und Arbeitnehmerorganisationen. Das weitreichende Auskunftsrecht ermöglicht es den Beschäftigten, Informationen über die durchschnittlichen Entgelte der Vergleichsgruppe zu verlangen, wobei diese Informationen geschlechts- und gruppenspezifisch aufgeschlüsselt werden müssen. Somit werden die Entgeltfaktoren sowie die Kriterien für die Laufbahnentwicklung offen zu legen, wobei diese objektiv und geschlechtsneutral zu gestalten sind. Informationen für Stellensuchende Die neuen Berichtspflichten beschränken sich auf Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden. Ab 2026 müssen Unternehmen mit mehr als 249 Beschäftigten jährlich einen Entgeltbericht vorlegen, während Unternehmen mit 150 bis 249 Beschäftigten mindestens alle drei Jahre einen Bericht erstellen müssen. Bei signifikanten Entgeltdifferenzen sind Unternehmen verpflichtet, gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. In Stellenausschreibungen sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, Informationen zum Einstiegsentgelt oder zur Entgeltspanne bereitzustellen, während die Abfrage des vorherigen Entgelts untersagt ist. Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie 2026 vorbereiten Die anstehenden Änderungen werden erhebliche Anforderungen an Unternehmen stellen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Organisationen mit mehr als 100 Mitarbeitenden die verbleibende Zeit bis zur Umsetzung der Richtlinie für Anpassungen ihrer Entgeltstrukturen und Entgeltsysteme nutzen. Frühzeitige Maßnahmen sind notwendig, um temporäre Probleme im Entgeltsystem zu vermeiden und Diskriminierungsfreiheit zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung in allen benötigten Bereichen. Dies erstreckt sich von spezialisierten Softwarelösungen, über detaillierte Entgeltanalysen und Gutachten bis hin zur fachgerechten Entgeltberatung und Umsetzungsbegleitung. Kontaktieren Sie uns, um sich optimal auf die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie vorzubereiten. I.O. Group® Wolf®

Kompetenz Center Entgelt

Engelsstraße 6 (Villa Engels)

D-42283 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 277 5000

Email io@iogw.de Über Gunther Wolf Komplettes Benutzerprofil betrachten