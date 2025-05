Green Bridge Metals unterzeichnet Vorvertrag für die Option auf ein Kupfer-Nickel-PGE-Projekt Serpentine mit großen Tonnagen im

Der Optionsvorvertrag fällt mit der Ankündigung folgender Verfügung des Präsidenten zusammen: Sofortmaßnahmen zur Steigerung der amerikanischen Mineralienproduktion

Vancouver, Kanada - 8. Mai 2025 - Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vorvertrag (LOI) mit Encampment Minerals, Inc. (EMI) in Bezug auf das Projekt Serpentine (das Projekt) im nördlichen St. Louis County, Minnesota, 5 km südöstlich der Stadt Babbitt, unterzeichnet hat. Der Vorvertrag wurde am 8. Mai 2025 unterzeichnet. Das Projekt beherbergt eine magmatische Kupfer-Nickel-Sulfid-Lagerstätte, die in einer historischen Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument (NI) 43-101 (NI 43-101) beschrieben wird, die im Jahr 2020 fertiggestellt wurde. Sie umfasst eine großvolumige vermutete Ressource von 277 Mio. Tonnen mit 0,37 % Kupfer und 0,12 % Nickel sowie einen höhergradigen Kern mit einer angedeuteten Ressource von 22 Mio. Tonnen mit 0,47 % Kupfer und 0,16 % Nickel* (Puritch et al., 2020). Die historische Schätzung wurde gemäß NI 43-101 und in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Richtlinien CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices erstellt. Die Mineralressourcen wurden klassifiziert in Übereinstimmung mit den CIM Standards on Mineral Resources and Reserves: Definition and Guidelines.

Gemäß dem Vorvertrag werden die Parteien über den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung verhandeln, in deren Rahmen Green Bridge die Option hat, eine Beteiligung von bis zu 70 % an dem Projekt auf folgender Grundlage zu erwerben:

- Green Bridge würde eine 50 %-Beteiligung durch die Ausgabe von Green Bridge-Aktien im Wert von 2.000.000 $ an EMI und die Finanzierung von Ausgaben in Höhe von 10.000.000 $ innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Optionsvereinbarung (Abschlussdatum) erwerben.

- Green Bridge würde durch die Ausgabe zusätzlicher Green Bridge-Aktien im Wert von 4.000.000 $ an EMI und durch die Finanzierung zusätzlicher Ausgaben in Höhe von 15.000.000 $ einen weiteren Anteil von 20 % erwerben, so dass die Gesamtbeteiligung 70 % betragen würde.

Das Projekt Serpentine befindet sich im Bergbaurevier Mesabi Range, entlang des Trends mehrerer bekannter bedeutender Lagerstätten wie Maturi (1,8 Milliarden Tonnen) (Barber et. al, 2014) und Mesaba (2,2 Milliarden Tonnen) (Welhener und Crowie 2022) (Abbildung 1) und verfügt über einen Zugang zu Straßen, Schienen und Strom in unmittelbarer Nähe des Projekts. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine Option auf das Projekt Serpentine ein Eckpfeiler für eine rasche Wertschöpfung wäre und das bestehende, vielversprechende Explorationsportfolio entlang der South Contact Zone ergänzen würde.

* Die Schätzungen von Puritch et al. (2020) in dieser Pressemitteilung wurden nach den aktuellen CIM-Standards erstellt und verwenden aktuelle Klassifizierungen; sie wurden jedoch im Auftrag eines anderen Emittenten erstellt und wurden nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Metallpreisen und Abbau-/Aufbereitungskosten überprüft und gelten daher alle als historisch. Eine QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese Ressourcen als aktuelle Ressourcen zu bewerten.

David Suda, CEO, erklärte: Green Bridge verfolgt aggressiv die Suche nach Kupfer-Nickel und anderen kritischen Metallen, wie in unserem Strategieplan seit 2022 festgelegt. Das Potenzial für eine Option auf das Kupfer-Nickel-Projekt Serpentine in Minnesota, USA, ist eine seltene Gelegenheit, die den technischen und strategischen Scharfsinn des Unternehmens unterstreicht. Die Partnerschaft von Green Bridge mit EMI und der Familie Gilliam weitet sich vom bestehenden Explorationspotenzial der South- Contact-Zone rasch auf das potenzielle Projekt Serpentine aus. Der geopolitische Hintergrund, der sich aus den jüngsten Ankündigungen der US-Regierung ergibt, ist ein starker Rückenwind für den amerikanischen Bergbau. Wir glauben, dass die Aufnahme von Serpentine in das Portfolio von Green Bridge die Aktionäre in eine einzigartige Position der Stärke und des Einflusses auf steigende Rohstoffpreise bringen wird."

Abbildung 1. Lagekarte für die von Green Bridge Metals betriebenen Projekte, einschließlich Serpentine. Ebenfalls enthalten sind repräsentative Polygone für bedeutende angrenzende Lagerstätten.

Eckpunkte der Lagerstätte Serpentine sind:

1) Niedriges Abraumverhältnis mit einer oberflächennahen Mineralisierung, die eine flach einfallende Geometrie aufweist und das Potenzial hat, erheblich zur Wirtschaftlichkeit des Projekts beizutragen (Abbildung 2).

2) Starke metallurgische Gewinnung, die durch frühe metallurgische Testarbeiten aus einer von EMI durchgeführten Scoping-Studie aus dem Jahr 2012 (siehe Puritch et al. 2020) untermauert werden, die auf hohe Gewinnungsraten von Kupfer und Nickel (95,3 % Cu bzw. 81,6 % Ni) hinweisen.

3) Das Projekt hat Zugang zur Infrastruktur. Da sich das Projekt im Zentrum eines seit langem bestehenden Bergbaugebiets befindet, sind die Eisenbahnlinien, Straßen, Aufbereitungsanlagen und andere Infrastrukturen in gutem Zustand (Abbildung 3). Darüber hinaus deuten die Fortschritte der angrenzenden Lagerstätten bei der Erteilung von Bergbaugenehmigungen und die jüngsten Erklärungen der US-Regierung darauf hin, dass die Genehmigungsverfahren für Serpentine positiv verlaufen werden. Derzeit hat das Minnesota Department of Natural Resources neun neue Explorationsbohrungen auf dem Projekt Serpentine für die Saison 2025-26 genehmigt, was einen soliden Weg für die Aktivitäten darstellt, die für eine geplante Vormachbarkeitsstudie erforderlich sind.

Abbildung 2: Vereinfachter schematischer Profilschnitt (A-A'), der die Intrusion darstellt, die die Mineralisierung beherbergt, sowie das Sedimentgestein des Liegenden, das einige der relativ höhergradigen Sulfidgänge beherbergt. Die eingefügte Karte zeigt das Modell der Ressource in der Kartenansicht sowie die Lage des historischen Grubenumrisses in Bezug auf die Projektgrenze, die alle beschriftet sind.

Die vollständige Tabelle der historischen Ressourcen findet sich in einer Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung (Tabelle 1).

Abbildung 3: Luftbild der Lagerstätte Serpentine (grüner Kreis) in der Nähe des Randes der Taconit-Grube. Die aktive Infrastruktur (Straßen, Eisenbahn usw.) ist auf dem Foto zu erkennen.

Suda erklärte weiter: Das Gebiet Serpentine liegt strategisch günstig in einer Region mit seltenen geologischen Gegebenheiten und einer umfangreichen Infrastruktur, einschließlich Strom, Straßen, Eisenbahn und Seehäfen. Das Kupfer-Nickel-Projekt Serpentine, das an die NewRange-Kupferlagerstätten angrenzt, könnte ein äußerst wertvoller Eckpfeiler für Green Bridge sein.

TABELLE 1

AUF DIE GRUBE BESCHRÄNKTE MINERALRESSOURCE BEI EINEM CUT-OFF-GEHALT VON 8,50 $/T NSR (1-7)

Klassifizierung des Tonnen (k) Cu (%) Ni (%) Co (%) S (%) Cu-Äq (%)

Grubengebiets

Upper 100

Angedeutet 11.582 0,34 0,11 0,01 1,39 0,50

Vermutet 119.847 0,32 0,11 0,008 1,69 0,47

Upper 300

Angedeutet 7.859 0,49 0,15 0,013 2,71 0,73

Vermutet 151.597 0,4 0,13 0,007 2,31 0,59

Upper 400

Angedeutet 354 0,34 0,11 0,004 1,42 0,49

Vermutet 5.029 0,46 0,14 0,003 3,97 0,66

Massive Sulfide (Massives Sulfid) 500

Angedeutet 1.774 1,16 0,52 0,051 13,57 2,08

Vermutet 445 1,12 0,48 0,055 12,91 1,98

Insgesamt

Angedeutet 21.568 0,47 0,16 0,014 2,87 0,72

Vermutet 276.918 0,37 0,12 0,008 2,09 0,54

Tabelle 1. Historische auf Tagebaugrube beschränkte Mineralressourcenschätzung nach Puritch et al. (2020).

1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Die Schätzung von Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer- und gesellschaftspolitische Faktoren sowie Marketing oder andere relevante Punkte wesentlich beeinflusst werden.

2. Die vermutete Mineralressource in dieser Schätzung hat einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad als eine angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass der Großteil der vermuteten Mineralressource mittels weiterer Explorationsarbeiten in eine angedeutete Mineralressource umgewandelt werden könnte.

3. Die Mineralressourcen in diesem technischen Bericht wurden in Übereinstimmung mit dem Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions ausgearbeitet und von der CIM Council angenommen wurden.

4. Keine Mineralressourcen sind als nachgewiesen klassifiziert.

5. Aufgrund von Rundungen können die Summen abweichen.

6. Cut-off = NSR 8,50$/t; Cu-Äquivalent (Cu-Äq)% =NSR/49,92.

7. Cu = Kupfer, CuÄq = Kupferäquivalent, Ni = Nickel, Co = Kobalt, S = Schwefel, NSR = Net Smelter Return.

In der historischen Schätzung wird angegeben, dass sie gemäß NI 43-101 und in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Richtlinien CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices erstellt wurde. Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den "CIM Standards on Mineral Resources and Reserves: Definitions and Guidelines klassifiziert. Der historische technische Bericht wurde von einem professionellen und angesehenen Unternehmen im Jahr 2020 erstellt, und das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Schätzungen des Verfassers dieses Berichts zuverlässig und für die Lagerstätte relevant sind. Das Unternehmen plant die Durchführung einer unabhängigen Beprobung der historischen Bohrkerne sowie einen Besuch vor Ort zur Verifizierung der Lage der Bohrungen und um die im historischen technischen Bericht veröffentlichten Ergebnisse unabhängig zu überprüfen. Zu diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen das Ressourcenmodell von einer unabhängigen Gruppe überprüfen lassen und die Gültigkeit der im historischen technischen Bericht veröffentlichten Ergebnisse verifiziert, was dem Unternehmen Vertrauen in die hier angegebenen historischen Ressourcenwerte gibt. Das Unternehmen wird einen neuen technischen Bericht gemäß NI 43-101 erstellen, der eine unabhängig erstellte Ressourcenschätzung enthalten wird, die die aktuellen Marktbedingungen genau widerspiegelt.

Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen.

In Bezug auf benachbarte und regionale Projekte stellt das Unternehmen klar, dass sich diese Angaben ausschließlich auf benachbarte und regionale Projekte beziehen, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist, und dass es keine Gewähr dafür gibt, dass das Unternehmen unabhängig von der Nähe ähnliche Informationen von seinen eigenen Projekten erhalten wird, noch impliziert das Unternehmen, dass es ähnliche Ergebnisse bei seinen eigenen Projekten erhalten wird.

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen und schriftlichen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung wurden von Ajeet Milliard, Ph.D., CPG, Chefgeologe von Green Bridge Metals und eine qualifizierte Person (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - erstellt oder genehmigt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Projekten, die reich an kritischen Mineralien sind, und die Erschließung der South-Contact-Zone (die Liegenschaft) entlang des Basalkontakts des Duluth-Komplexes nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South-Contact-Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind. Die Liegenschaft hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

"David Suda"

President and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

President and Chief Executive Officer

Tel.: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsweisende Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Verhandlung und den Abschluss eines endgültigen Abkommens und den Abschluss der Option auf den Erwerb des Projekts Serpentine; die Exploration und Erschließung des Projekts Serpentine und das Potenzial für weitere Explorationen oder Erschließungen des Projekts.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: eine endgültige Vereinbarung und der Abschluss der Option auf den Erwerb des Serpentine-Projekts könnten nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Exploration und Erschließung des Serpentine-Projekts könnte nicht zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führen; Risiken in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Bestimmungen in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

