Startseite Nestlé und OMP präsentieren Ansatz für eine zukunftssichere Lieferkette auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo in Barcelona Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-09 15:09. BARCELONA, Spanien / ACCESS Newswire / 9. Mai 2025 / OMP, ein führender Anbieter von Planungslösungen für Lieferketten, lädt die Besucher des Gartner Supply Chain Symposiums/Xpo 2025 ein, an der Präsentation von Nestlés Solution Provider Session am 19. Mai teilzunehmen. Die Präsentation wird verdeutlichen, wie das Unternehmen seine Lieferkette marken- und regionenübergreifend mit Unison PlanningTM von OMP revolutioniert. In dieser Sitzung wird Shannon Novack, Supply Chain Excellence Expert von Nestlé, darüber berichten, wie das weltweit führende Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie seine Lieferkettenplanung neu gestaltet, um die steigenden Kundenerwartungen in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld zu erfüllen. Durch die Nutzung moderner Planungstechnologien wie Unison Planning, die Umsetzung organisatorischer Änderungen und die Skalierung zukunftssicherer Funktionen liefert Nestlé konkrete Ergebnisse. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie das Unternehmen die Einführung vorantreibt, die Herausforderungen der Transformation meistert und die Geschwindigkeit der Technologie mit der organisatorischen Agilität in Einklang bringt. Beim Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2025, das von 19. bis 21. Mai in Barcelona stattfindet, treffen sich Führungskräfte aus dem Bereich Lieferketten, um Strategien zur Bewältigung der Volatilität von Lieferketten sowie zur Förderung der Zukunftssicherheit zu diskutieren. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Risikomanagement und der Reaktion auf Unterbrechungen, um die Fortsetzung von Geschäftstätigkeiten und betriebliche Exzellenz trotz anhaltender Unsicherheit zu gewährleisten. Als Platin-Sponsor lädt OMP die Teilnehmer ein, den Stand 307 zu besuchen, um mehr über Unison Planning zu erfahren. Die Branchenexperten und Führungskräfte von OMP werden zur Verfügung stehen, um die komplexen Herausforderungen der heutigen Lieferketten zu erörtern und zu erklären, wie ihre Lösungen führenden Unternehmen helfen können, konkrete Ergebnisse zu erzielen. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, von Nestlé zu hören und zu erfahren, wie intelligente Planungslösungen für Lieferketten wie Unison Planning Ihre Lieferkette zukunftssicher machen können. Die Sitzung auf einem Blick - Titel: OMP: Wie Nestlé KI und Agilität in seiner gesamten Lieferkette zu konkreten Ergebnissen macht

- Sprecher: Shannon Novack, Supply Chain Excellence Expert von Nestlé

- Wann: Montag, 19. Mai 2025, 11:45 Uhr MEZ

- Wo: Spanien, Barcelona, International Barcelona Convention Centre (CCIB), Raum 112 Um zu sehen, wo Sie OMP das nächste Mal treffen können, besuchen Sie unseren Veranstaltungskalender hier. Über OMP OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem sie die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen - die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Kunststoff und Verpackungen - profitieren von OMPs einzigartiger Unison Planning- Plattform. Kontaktinformationen

Philip Vervloesem

Chief Commercial & Markets Officer

pvervloesem@omp.com

Quelle: OMP

