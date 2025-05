Muttertags-Special im MUCA: Kostenfreie Begleitung zur Vhils-Führung am 15. Mai 2025

Zum Muttertag lädt das MUCA zu einer exklusiven Führung der aktuellen Vhils-Ausstellung ein - ein Ticket kaufen und die Begleitung ist gratis dabei.

Ein besonderes Kunstgeschenk zum Muttertag im MUCA erleben

Das Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) in München bietet in diesem Jahr zum Muttertag eine einzigartige Möglichkeit, gemeinsam Kunst zu erleben. Am 15. Mai lädt das MUCA Kunstinteressierte zu einer exklusiven After-Work-Führung durch die aktuelle Ausstellung "Strata - Selected works: 2005 - 2025" des portugiesischen Street-Art-Künstlers Alexandre Farto, bekannt als Vhils, ein. Als besonderes Highlight bietet das Museum bei einem gekauften Ticket die kostenfreie Teilnahme an der Führung für eine weitere Begleitperson an.

Einblicke in die faszinierende Welt von Vhils

Während der ca. 60-minütigen Führung am 15. Mai 2025 erfahren die Besucher spannende Hintergrundinformationen zum unverwechselbaren künstlerischen Stil von Vhils. Der international bekannte Künstler beeindruckt mit einer Vielfalt an Materialien, Techniken und Konzepten, die von ausdrucksstarken Wandreliefs bis hin zu beeindruckenden Installationen reichen. Während der Führung erhalten die Teilnehmenden einen tiefen Einblick in den kreativen Prozess und die Arbeitsweise, die Vhils weltweit bekannt gemacht haben.

Gemeinsam Kunst entdecken und Zeit schenken

Das Muttertags-Special des MUCA setzt bewusst auf das gemeinsame Erleben von Kunst. Dieses besondere Angebot bietet eine hervorragende Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und durch die Begegnung mit der außergewöhnlichen Kunst von Vhils gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Das Angebot richtet sich sowohl an regelmäßige Museumsbesucher als auch an Interessierte, die eine erste Begegnung mit urbaner Kunst und den außergewöhnlichen Werken von Vhils suchen.

Wichtige Informationen zur Teilnahme am Muttertags-Special

Da die Plätze für diese exklusive Führung limitiert sind, gilt das Prinzip "First come - first serve". Interessierte sollten sich daher rechtzeitig ein Ticket sichern und dieses am Veranstaltungstag am Empfang vorzeigen, um mit der kostenfreien Begleitperson an der Führung teilzunehmen. Dieses besondere Muttertagsangebot des MUCA verspricht nicht nur ein kulturelles Erlebnis, sondern auch ein besonderes Geschenk für alle, die Wert auf außergewöhnliche und inspirierende Aktivitäten legen.

Jetzt Tickets sichern und mehr Informationen erhalten unter: https://www.muca.eu/muttertags-special/ .

Das 2016 von Christian und Stephanie Utz gegründete Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) ist Deutschlands erstes Museum, das sich der urbanen und zeitgenössischen Kunst widmet. Ausstellungen des MUCA sind in einem ehemaligen Umspannwerk sowie einem angrenzenden Luftschutzbunker zu sehen.

Das MUCA hat es sich zur Aufgabe gemacht, urbane Kunst in den zeitgenössischen Kunstdiskurs zu integrieren und die berühmtesten Künstler:innen des 20. und 21. Jahrhunderts auszustellen. Seit seiner Gründung hat sich das MUCA zu einer führenden Autorität im Aufbau von Sammlungen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf bedeutenden Werken von Künstler:innen liegt, die dafür bekannt sind, dass sie die urbane Landschaft als Teil ihrer Praxis nutzen.

Die MUCA Sammlung umfasst über 1.200 Kunstwerke und gilt als eine der wichtigsten Sammlungen urbaner und zeitgenössischer Kunst in Europa. Im Laufe von 25 Jahren schrittweise erweitert, umfasst sie Werke von der Pop Art bis zum Neuen Realismus und deckt Themen wie Kunst im städtischen Umfeld, figurative Malerei und soziopolitische Fragen ab.

